Сергей Дарькин: «Здоровье граждан – общая корпоративная задача государства, общества и бизнеса»

(Владивосток, 17 апреля, "Здоровье-ДВ", www.zdv.su ). Губернатор Приморского края Сергея Дарькин принял участие в открытии современного фитнес-центра World Class во Владивостоке. Он осмотрел спортивные залы, комнаты отдыха и сауны, а также бассейн. Побывал на показательных выступлениях тренерского коллектива спортивного комплекса.



В ходе осмотра центра Сергей Дарькин высоко оценил уровень спортивного объекта и отметил, что этот спорткомплекс соответствует самым последним технологиям строительства подобных объектов. «Вдвойне приятно что проект реализован приморским бизнесом. Это важно, так как здоровье граждан – общая корпоративная задача государства, общества и бизнеса», - сказал он.



Губернатор подчеркнул, что частный бизнес активно вкладывает средства в развитие спортивной инфраструктуры. Так, во Владивостоке уже второй год успешно работает ледовый дворец, построенный на частные инвестиции. Во многих городах открываются спортивные и оздоровительные центры. Инвестиции в спорт – это инвестиции в здоровье всех приморцев.



Сергей Дарькин отметил: «Мы планируем за счет бюджетных средств заключить договоры на подготовку наших олимпийцев и спортсменов вот в таких современных комплексах. Нужно, чтобы они открывались во всех городах и районах Приморья. Без строительства таких объектов полномасштабное развитие физкультуры и спорта в крае невозможно».



Отметим, что по инициативе губернатора на средства краевого бюджета в Приморье идет строительство пяти физкультурных комплексов. Уже сданы в эксплуатацию ледовый дворец в Уссурийске, бассейны в Находке и Артёме. Завершается строительство бассейна в Партизанске и катка в Большом Камне.



Тренажерный зал клуба – один из самых больших во Владивостоке, он оснащен самым современным силовым оборудованием для укрепления сердечно-сосудистой системы и улучшения выносливости, беговыми дорожками, велосипедами и эллиптическими тренажёрами всемирно известных фирм.



Не придумано еще лучшего места для активных – и в то же время максимально расслабляющих мышцы тела – тренировок, чем занятия в бассейне. А он поистине шикарный: его длина - 25 метров, глубина – 1,3- 4 метра. В бассейне проводятся занятия по аквааэробике, силовые тренировки, водному поло, а также занятия для будущих мам и детские уроки. Можно и просто прийти после напряженного рабочего дня для того, чтобы поплавать в свое удовольствие. Перед походом в бассейн для полного расслабления можно посетить инфракрасную сауну или турецкую баню хаммам. Отдых в турецкой парной поможет снять физическое и нервное напряжение, получить заряд бодрости и хорошего настроения. Кроме того баня способствует улучшению кровообращения, омолаживает и оздоравливает кожу. А щадящая температура и клубы ароматного пара помогут расслабиться по-настоящему и забыть о дневной суете.



В клубе есть солярии, а для любителей натурального загара ближе к лету откроется летняя терраса на крыше здания. В начале июня в клубе также появится Beauty SPA, где клиенты «World Сlass» смогут насладиться расслабляющими spa-процедурами



«World Сlass» - это место где можно проводить время всей семьей и для каждого из ее членов найдется занятие по вкусу. Вы можете приобщать своего ребенка к спорту хоть с трех месяцев. И пока вы пошли поплавать в бассейн или позаниматься на тренажерах, можете быть уверены – ваш малыш находится под чутким присмотром в детской комнате. Что касается детского клуба, то он представлен программами для детей разного возраста: танцевальные классы, хореография, боевые искусства и многое другое. Прекрасно отдохнуть между тренировками вы сможете в уютном фитнес-баре. Здесь можно выпить протеиновый коктейль или свежевыжатый сок, а блюда из специального фитнес-меню пойдут вашей фигуре лишь на пользу.



«Мы предоставляем услуги высшего класса и поддерживаем высокую репутацию бренда «World Class» - заявил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» управляющий сетью фитнес-клубов «World Class» во Владивостоке Павел Щербинин - В наших клубах мы создаем домашнюю атмосферу, атмосферу доверия и комфорта. Фитнес - эффективный инструмент формирования семейных традиций. Мы четко это осознаем. И поэтому твердо знаем, для кого и зачем работаем. Во всем мире сейчас существует мода на здоровый образ жизни, теперь мы введем ее и во Владивостоке»



Клубную карту вы сможете приобрести либо на пол года, либо на год, времянахождение в клубе нелимитировано, при желании вы можете посещать его хоть каждый день и пребывать там с утра до вечера.

