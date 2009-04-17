Владивосток станет красивее на восемь миллиардов рублей

ВЛАДИВОСТОК. 17 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Большой проект благоустройства Владивостока стал важной темой обсуждения на Градостроительном Совета при администрации города.

Как сообщил в четверг на заседании Совета глава города Игорь Пушкарёв, в Москве в ходе встречи губернатора Сергея Дарькина и премьер-министра Владимира Путина принято решение выделить Владивостоку 8 млрд. рублей.

Администрация Владивостока готовит целый пакет проектов по благоустройству города, реконструкции центральных магистралей (с перекладкой сетей), тротуаров и пешеходных зон, скверов, парков, системы освещения, реставрации фасадов зданий, строительства новых надземных переходов и многого другого.

«Идет активная работа и над проектами, нам даны кратчайшие сроки, до конца апреля все планы должны быть подготовлены и согласованы, - комментирует Игорь Пушкарёв. – Есть идеи отремонтировать фасады театра имени Горького, цирка, которыми никто не занимался десятилетиями. Многие исторические здания в центре Владивостока будут отреставрированы и оборудованы специальной подсветкой, что подчеркнет их архитектурную красоту и сделает вечерний город еще более эффектным. Готовятся проекты реставрации ряда объектов Владивостокской крепости, благоустройства Спортивной и Корабельной набережных, видовых площадок. Также рассчитываем частично произвести закупку техники для коммунального обслуживания города. Для нас эти средства – хороший шанс облагородить город, сделать его комфортным для горожан и привлекательным для гостей Владивостока».

Если планы городской администрации будут поддержаны на краевом и федеральном уровне, то одной из основных задач, станет реконструкция владивостокских дорог. Планируется использование таких технологий, чтобы минимум 25 лет дороги не нужно было ремонтировать. Подземные тоннели для коммуникаций будут построены с учетом аварийного ремонта без вскрытия дорожного полотна и укладки дополнительных сетей в будущем. Сами дороги должны стать долговечными благодаря бетонной основе, обновленной ливневой канализации и современным технологиям строительства. Словом, уже на днях все проекты и идеи будут представлены губернатору края, и в случае одобрения и поддержки – президенту страны.

Стоит напомнить, что 8 млрд. – действительно значительные деньги для Владивостока: весь годовой бюджет краевого центра в его расходной части составляет около 7 млрд. рублей.





