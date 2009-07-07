Первоклассников в Хабаровском крае прибывает

ХАБАРОВСК. 7 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Сразу две хорошие новости сообщил на пресс-конференции министр образования Хабаровского края Андрей Базилевский. По предварительным данным, в новом учебном году за парты сядут 13 560 первоклассников. Это на тысячу ребятишек больше, чем в прошлом году. В предстоящем учебном сезоне наконец-то будет пройдено и так называемое демографическое «дно»: со школой «распрощается» выпуск, в котором будет на 600 учеников меньше, чем в нынешнем году, зато с этого момента число одиннадцатиклассников начнет расти, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».