В «ДРСК» готовы к любым ситуациям

АЛДАН. 7 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Энергетики филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» совместно с Государственной противопожарной службой МЧС по Республике Саха (Якутия) провели противопожарную тренировку по тушению условного пожара на трансформаторной подстанции.

Согласно сценарию, произошло возгорание масла и повреждение ввода 35 кВ на трансформаторной подстанции №17 «Электрокотельная». Для тушения пожара подстанция была отключена, без электроэнергии остались более трех тысяч человек. На ликвидацию условного возгорания масла на трансформаторной подстанции бригада пожарной службы уложилась в положенные 10 минут, на восстановление электроснабжения части города Алдана, энергетикам потребовалось около 2 часов. Это соответствует нормативам.

- Совместная тренировка прошла успешно, показав слаженные и грамотные действия пожарной службы и наших сотрудников по ликвидации условного пожара. Все поставленные задачи были отработаны правильно и в срок, - говорит директор филиала «ДРСК» «ЮЯЭС» Игорь ШКУРКО.

Как сообщает пресс-служба филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», совместные противопожарные и противоаварийные тренировки МЧС и «ДРСК» проводятся для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей. В Якутском филиале такие тренировки пройдут во всех трех РЭСах.

