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Posted 7 июля 2009, 05:17

Published 7 июля 2009, 05:17

Modified 17 сентября 2022, 14:03

Updated 17 сентября 2022, 14:03

В Приморье открылась смена для волонтеров

7 июля 2009, 05:17
Их часто сравнивают с «тимуровцами» советских времен

НАХОДКА. 7 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Находке в лагере «Мечта» открылась профильная смена «Волонтер» для новичков городского добровольческого движения. Обучение студенток и старшеклассниц организовано администрацией городского округа.
Как сообщает пресс-служба администрации Находки, девушки из Корпуса волонтеров – постоянные участницы городских праздников, массовых собраний и митингов. Они следят за порядком на мероприятиях, участвуют в городских субботниках, организуют социальные акции, оказывают помощь престарелым, занимаются пропагандой здорового образа жизни среди сверстников. Профильную смену для новичков корпуса в пятый раз проводит отдел по делам молодежи администрации Находки. Недельное обучение в лагере организовано за счет средств местного бюджета.
Каждый день для участников смены проводятся тренинги и занятия, направленные на развитие личностных качеств, навыков поведения в конфликтных ситуациях, способностей к диалогу. Это уроки «Познай себя», «Искусство вести за собой», «В споре рождается истина». «Мы вместе». Здесь же новички корпуса волонтеров могут ближе познакомиться друг с другом. «Среди тех, кто в этом году стал участником лагеря – несколько так называемых «трудных» подростков, которые попали в поле зрения за хулиганство, распитие спиртного, курение. Надеемся, что лагерь благотворно повлияет на их будущее поведение. Такие примеры в корпусе волонтеров уже есть», - говорит начальник отдела по делам молодежи администрации города Руслан КОЗОРЕЗ.
Добавим, что молодежная общественная организация «Находкинский корпус волонтеров» создана 11 лет назад. Волонтеров часто сравнивают с «тимуровцами» советских времен: те же принципы безвозмездной помощи, активной общественной работы, но без политической подоплеки. Волонтером становятся по собственному желанию.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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