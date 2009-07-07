В Приморье открылась смена для волонтеров

НАХОДКА. 7 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Находке в лагере «Мечта» открылась профильная смена «Волонтер» для новичков городского добровольческого движения. Обучение студенток и старшеклассниц организовано администрацией городского округа.

Как сообщает пресс-служба администрации Находки, девушки из Корпуса волонтеров – постоянные участницы городских праздников, массовых собраний и митингов. Они следят за порядком на мероприятиях, участвуют в городских субботниках, организуют социальные акции, оказывают помощь престарелым, занимаются пропагандой здорового образа жизни среди сверстников. Профильную смену для новичков корпуса в пятый раз проводит отдел по делам молодежи администрации Находки. Недельное обучение в лагере организовано за счет средств местного бюджета.

Каждый день для участников смены проводятся тренинги и занятия, направленные на развитие личностных качеств, навыков поведения в конфликтных ситуациях, способностей к диалогу. Это уроки «Познай себя», «Искусство вести за собой», «В споре рождается истина». «Мы вместе». Здесь же новички корпуса волонтеров могут ближе познакомиться друг с другом. «Среди тех, кто в этом году стал участником лагеря – несколько так называемых «трудных» подростков, которые попали в поле зрения за хулиганство, распитие спиртного, курение. Надеемся, что лагерь благотворно повлияет на их будущее поведение. Такие примеры в корпусе волонтеров уже есть», - говорит начальник отдела по делам молодежи администрации города Руслан КОЗОРЕЗ.

Добавим, что молодежная общественная организация «Находкинский корпус волонтеров» создана 11 лет назад. Волонтеров часто сравнивают с «тимуровцами» советских времен: те же принципы безвозмездной помощи, активной общественной работы, но без политической подоплеки. Волонтером становятся по собственному желанию.

