Участок нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» начали заполнять нефтью

ВЛАДИВОСТОК. 8 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Началось заполнение нефтью участка от Талаканского месторождения до города Ленск Республики Саха (Якутия) на участке 1102 км – 1420 км. магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»

Как сообщили в пресс-службе Центра управления проектом «Восточная Сибирь – Тихий океана», после завершения строительно-монтажных работ, окончания мероприятий по гидроиспытаниям и диагностике полости нефтепровода подписан акт передачи в эксплуатацию очередного участка магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» от Талаканского месторождения до города Ленск в Республике Саха (Якутия).

Общая протяженность сданного участка составила более 300 км. Заполнение нефтью участка будет производиться головной нефтеперекачивающей станцией «Тайшет» в два этапа с перерывом на сутки: участок 1102 км - 1250 км; участок 1250 км -1420 км.

Напомним, что первая очередь трубопроводной системы ВСТО предусматривает:

- сооружение нефтепровода общей мощностью перекачки до 30 млн. тонн нефти в год протяженностью ~ 2 694 км по маршруту Тайшет – Усть-Кут – Талаканское месторождение – Ленск – Олекминск - Алдан – Тында - Сковородино, проходящего по территориям 3-х субъектов РФ: Иркутской (984 км) и Амурской областей (252 км), и Республики Саха (Якутия) (1458 км).

- строительство 7 нефтеперекачивающих станций (НПС) и нефтепорта в бухте Козьмино Приморского края.

