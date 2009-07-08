В селе Нелькан Хабаровского края открылся отдельный противопожарный пост

ХАБАРОВСК. 8 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В селе Нелькан Хабаровского края начал свою работу отдельный пост краевой противопожарной службы. На боевое дежурство заступили 6 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МЧС края. До недавнего времени, профессионально тушить пожары в Нелькане было невозможно. Ближайшая краевая пожарная часть № 71, за которой был закреплён вновь созданный пост, расположена за сотни километров от села, в посёлке Аян.



Для защиты жителей Нелькана правительством Хабаровского края было решено создать в селе отдельный противопожарный пост. Не успели пожарные заступить на первое дежурство, как тут же отправились принимать боевое крещение. В Нелькане загорелся торговый центр. Пожар оказался крупным, но бойцы с огнём смогли сохранить почти все магазины и даже отстояли находившийся в здании центра местный музей.



В ближайшие годы краевое правительство планирует продолжить развитие противопожарной службы, которая уже насчитывает 55 подразделений и 4 отдельных поста, с тем, чтобы взять под охрану остальные удалённые населённые пункты края.



