Анонс «Российской газеты» за 9 июля

ВЛАДИВОСТОК. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере «Российской газеты» за 9 июля:



ЧТО МИНИСТР ПРОПИСАЛ

Татьяна Голикова о том, как больному выздороветь, а здоровому не заболеть

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК

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Саммит по шкале Рихтера

В Итальянской Аквиле открылась встреча G8



Вчера в итальянском городе Аквила начал свою работу саммит «большой восьмерки». Три дня главы индустриально развитых стран и более двадцати приглашенных лидеров и руководителей международных организаций будут решать, как же им жить дальше.

Кризисом навеяло

Каждая страна — хозяйка саммита старается организовать встречу лидеров восьми индустриально развитых государств так, чтобы она запомнилась как особенная. И это достигается не только за счет повестки дня. Ведь у «восьмерки» многие темы уже стали почти вечными. Изменение климата, помощь Африке, энергетическая безопасность, появившаяся в числе одних из главных с легкой руки Москвы, борьба с инфекционными заболеваниями, ведь только на закупку одних только вакцин на этой восьмерке должно быть выделено 1,5 млрд долл. — все это будет обсуждаться в ближайшие три дня в Италии. Новые повороты в темах на любом саммите, конечно, возможны. Как возможны и новые объемы финансирования решения проблем.

Но бывает, что жизнь сама диктует предмет разговора. Так было, например, на саммите в Шотландии в 2005 году, когда теракты в Лондоне отодвинули на второй план беспрецедентную по объему финансирования программу развития Африки, сделав очевидными и первостепенными вопросы безопасности. Так случилось и в этом году, когда мир столкнулся с финансовым кризисом.

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Форменное безобразие

Главная военная прокуратура бьет тревогу: преступность среди офицеров выросла в 10 раз



Сегодня в Главной военной прокуратуре подводят итоги работы за полгода. Армия активно реформируется. В процесс вовлечены гигантские воинские коллективы — дивизии, армии, округа, он затрагивает интересы многих тысяч людей. Как отражаются перемены на состоянии войск, как обстоят дела с правопорядком, что больше всего беспокоит главных блюстителей закона? На эти вопросы «Российской газете» ответил накануне итоговой коллегии Главный военный прокурор Сергей Фридинский.

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Черноморский гамбит

Минспорттуризм подсчитал: стоимость отдыха в России завышена минимум на 20 процентов



Удерживая высокие цены на отдых второй месяц подряд, Краснодарские да и все остальные здравницы добились того, чего опасались эксперты: продажи путевок на июль, август практически остановились. Тем временем зарубежные курорты чуть ли не еженедельно снижают цены, чтобы завлечь россиян.

В начале летнего сезона турецкие хотельеры тоже пытались повторить тактику российских коллег, но вовремя остановились и не так много потеряли туристов. В Египте вообще не стали экспериментировать и сразу снизили цены до половины стоимости. В итоге до 40 процентов российских туристов выезжают именно в Египет, 35 процентов — в Турцию. На третье место по популярности вышли поездки внутри страны. На такие данные ссылается министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

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ФРАНЦИЯ НЕМНОГО ПОХОЖА НА РОССИЮ

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в России месье Жан де Глиниасти был гостем «РГ»



Определили приоритеты: машиностроение, строительство, деревообработка

Башкортостан и Беларусь на правительственном уровне наметили перспективы развития экономических отношений



В ходе визита делегации официальных и деловых кругов Беларуси в Башкирию в Уфе подписан протокол, определяющий приоритетные направления сотрудничества. С белорусской стороны подпись под документом поставил министр архитектуры и строительства Беларуси Александр Селезнев, с башкирской — премьер-министр правительства Башкирии Раиль Сарбаев.

Сегодня внешнеторговый оборот Башкирии с Беларусью составляет 94,7 миллиона долларов. Основная товарная позиция башкирского экспорта — продукция нефтехимической промышленности. В качестве белорусского импорта на Урал поставляются товары народного потребления — одежда, мебель, холодильники, стиральные машины, газовые плиты.

— Наши экономические отношения имеют огромный потенциал, — заметил во время встречи с белорусской делегацией президент Башкирии Муртаза Рахимов. — Сегодня сотрудничество ограничивается в основном торговыми связями, тогда как необходимо создавать крупные совместные предприятия и реализовывать взаимовыгодные инвестиционные проекты.

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Неподъемный лифт

Четверть грузоподъемников в многоэтажных жилых домах находится в критическом состоянии



Аварии в жилых домах будут расти. Главная опасность — ветхость и аварийное состояние лифтов, крыш, перекрытий, инженерных систем. Это с тревогой констатировали участники VII Международного форума по промышленной безопасности, который прошел в Санкт-Петербурге.

Управляющий директор по технической диагностике группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Калухин привел мрачную статистику. За последний год в России обрушилось более 50 жилых домов, погибли 35 человек, почти сорок — пострадали. Самой серьезной проблемой остается эксплуатация лифтов. По данным Ростехнадзора, в прошлом году в России лифты унесли жизни десятерых человек. В Санкт-Петербурге с мая прошлого года из-за неисправности лифтов погибли трое, еще два человека получили травмы. Последняя трагедия случилась в феврале этого года: в доме на Васильевском острове в лифте погибла 52-летняя женщина. Ее внуков успели вытащить прибывшие на крики о помощи жильцы дома. Только за одну неделю июня в этом году отдел по надзору за лифтами и эскалаторами московского Ростехнадзора запретил использовать в Москве свыше 30 опасных лифтов.

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Законом по закону

Проект закона о Курильских островах внесен в Государственную Думу



Думцы оперативно ответили на вызов японских парламентариев, которые собственным законом затвердили право своей страны на Южные Курилы.

Авторами законопроекта «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии», как и обещали, стали депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Владимиром Жириновским.

Название документа звучит немного непривычно. Но на Охотном Ряду считают, что и японский закон далек от принятых канонов законотворчества. С точки зрения российских депутатов, новелла о «необходимости прилагать максимальные усилия для реализации скорейшего возвращения Северных территорий как территорий, принадлежащих Японии», вообще больше напоминает рекомендации каких-нибудь непрофессионально подготовленных парламентских слушаний. «Ну так ведь любую территорию можно объявить своей и обязать правительство поскорее поставить там пограничные столбы», — иронизируют в Думе.

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У кого кризис — это выяснит суд

Дату арбитражного спора пикалевских предприятий перенесли



В заседании Московского Арбитражного суда по иску компании «Метахим» к пикалевскому «БазэлЦементу» объявлен перерыв. Кстати, жители ряда городов, живущих, как и в Пикалево, за счет градообразующих предприятий, заговорили о своей готовности бороться за свои права.

Так в Майминском сельском поселении (Республика Алтай) рабочие предприятия ЗАО «Магистраль» заявили о намерении добиваться законности и справедливости; завод имеет многомесячную задолженность по зарплате перед сотрудниками. Без зарплаты остаются и жители города Рубцовска Алтайского края. Местное предприятие «АТЗ-Запчасть» до сих пор не выплатило рабочим долги по зарплате в размере 28 миллионов рублей. Рабочие в своем открытом письме заявили о готовности к акциям протеста.

Но если на работу большинства предприятий в России действительно повлиял финансовый кризис, то ситуация в Пикалево принципиально другая. Похоже, что главный виновник проблем в этом городе — элементарная жадность толстосумов. История бед 2009 года берет свое начало в то время, когда прежние владельцы Пикалевского глиноземного завода г-н Бронштейн и г-н Утевский решили сбыть с рук убыточные производства, а именно глиноземное и цементное, оставив себе самые рентабельные химические цеха. Что и проделали, назвав свою долю ЗАО «Метахим». Как про это сказал на встрече с собственниками предприятий в Пикалево Владимир Путин, заинтересованные лица таким образом «выковыряли изюм из булки».

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Тайна ГЛОНАСС

От «левых» навигаторов сможет защитить добровольная сертификация производителей



В России до сих пор нет необходимых мощностей для изготовления навигационной элементной базы. Заместитель гендиректора «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Павел Созинов констатировал на «круглом столе» по проблеме внедрения системы ГЛОНАСС в Совете Федерации, что навигационную аппаратуру выгоднее производить за рубежом.

«Жидкокристаллический индикатор, источник питания, корпус — ни один из этих элементов на сегодняшний день не производится у нас. Особых надежд на то, что такие мощности появятся, нет. Все это мы привозим из зарубежья, платя высокие таможенные пошлины. Поэтому нам дешевле создать прибор за рубежом, нежели закупать элементную базу и осуществлять сборку в России», — сказал Созинов, передает «Интерфакс». Чтобы успешно конкурировать на коммерческом рынке, необходима пластмасса с иными характеристиками, чем та, которая производится в России, считает Созинов.

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20 лет без стены



В Центральном Доме художника открылась выставка, приуроченная к 20-й годовщине падения Берлинской стены и 5-летию расширения ЕС.

Одной из «сквозных идей» этой экспозиции стал образ Берлинской стены, «сложенной» из слов и рисунков, воспоминаний людей, которые за эти годы превратили ее в общую художественную работу.

Берлинская стена — символ всей послевоенной эпохи, разделившей мир на два отгороженных друг от друга «лагеря». Для жителей Европы в 80-е годы падение этого барьера означало не просто открытие границ и крушение социалистической системы — это стало знаком нового обретения свободы. В том числе и свободы творить без оглядки на идеологические «чек-пойнты» и колючую проволоку. Кстати, если с «восточной» стороны к стене до самого ее падения нельзя было подойти близко, то на Западе она задолго до этого стала площадкой для самовыражения многочисленных художников — как профессионалов, так и любителей. К 1989 году она превратилась в многокилометровую выставку граффити, в том числе весьма высокохудожественных.

Огромная стена, состоящая из «кирпичиков» — слов, созданная группой «МишМаш», — центральный элемент выставки, отражающий ее концепцию. «Утро. 27 мая…» — неровными буквами выведено на белой стене. Каждый день сюда приходили люди и писали на холодном бетоне «кусочки» своей жизни. Эти слова, тысячи слов и рисунков встречают посетителей сегодняшней выставки. Еще один экспонат — инсталляция: на машине для «нарезки» дисков установлен череп, который «пилят» с каждым оборотом диска. Символ прозрачный, но до предела точный.

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На одном дыхании

Музыка объединит на Красной площади шаолинских монахов, Почетный кавалерийский эскорт Президентского полка России и оркестр из Индии



С 5 по 10 сентября на Красной площади пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

Распоряжение президента о проведении фестиваля уже подписано. Поддержку оказывает правительство Москвы, а Общественный совет фестиваля возглавляет вице-премьер Александр Жуков. Обозреватель «РГ» выяснила, чем нынешний фестиваль будет удивлять и радовать москвичей и гостей столицы.

На фестиваль «Спасская башня» приглашены военные оркестры из 9 стран: Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Финляндии, Франции и России. Количество участников из разных стран мира составит в общей сложности свыше 1500 человек.

Традиция проведения подобных военно-музыкальных фестивалей существует давно. И именно Красная площадь для парада оркестров выбрана не случайно. В Эдинбурге, Стокгольме, Норфолке и других городах мира украшением фестивалей, своеобразной декорацией для военно-музыкального действия, служит самый знаменитый памятник архитектуры страны и города.

Подробнее на 7- полосе «РГ».



Не стрелять

Пентагон успокоил желающих напасть на Иран



Уже на следующий день после завершения визита президента США Барака Обамы в Москву Вашингтон начал вносить существенные коррективы в свою внешнюю политику на иранском направлении. При этом Пентагону пришлось выступить в роли «хорошего полицейского». «Плохим полицейским» оказался вице-президент Джо Байден.

За день до того, как Барак Обама прибыл в российскую столицу, Иран, сам того не желая, вновь оказался в центре внимания мировых СМИ. На американском телеканале ABC выступал Байден. Во время итоговой воскресной телепрограммы ее участники говорили о многом. И тут вице-президент сделал заявление, которое мгновенно разошлось молниями по всем информагентствам. Байден собщил, что Вашингтон не будет препятствовать Израилю, если тот решит нанести удар по ядерным объектам Ирана. При этом он добавил, что США, по его мнению, не вправе диктовать условия ни одному суверенному государству.

Подробнее на 8 полосе «РГ».



Обзор материалов «Российской газеты» - ВВД за 9 июля



10 лет с правом выезда

Срок действия загранпаспорта будет продлен



Срок действия загранпаспортов с 2010 года может быть продлен до 10 лет. Один из законопроектов внесен в Госдуму, другой направлен на согласование в администрацию президента. Оба они предполагают увеличение срока действия биометрических загранпаспортов вдвое — до 10 лет. Повысится и госпошлина за их изготовление — с одной до двух тысяч рублей. Как пояснили в ФМС, удорожание связано с использованием более дорогостоящих материалов и увеличением числа страниц.

Подробнее на 3-й полосе «РГ».



Прокуратуре поручено защищать малый и средний бизнес

Незваный гость хуже инспектора



В России начал действовать закон, поставивший под жесткий контроль многочисленную армию инспекторов.

Бизнесмены малой и средней руки получили государственную защиту от всевозможных проверяющих, путающих свои интересы с государственными.

— Этот закон, по моему мнению, можно считать почти историческим, — сообщил «РГ» начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Анатолий Паламарчук. — Это, по сути, кодекс контролера, так как в нем детально прописаны и регламентированы все проверочные действия. Достаточно сказать, что в нем впервые законодательно дано понятие проверки, казалось бы, столь широко известное и употребляемое.

Подробнее на 9-й полосе «РГ».



Работающим пенсиорнерам ежегодный перерасчет пенсий будет производиться автоматически

Пенсионный фонд сообщает



Принят закон, облегчающий жизнь 10 млн. работающих пенсионеров: теперь им не нужно ежегодно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете пенсии.

Если пенсионер работает, его пенсия должна ежегодно увеличиваться, ведь работающий человек продолжает уплачивать с зарплаты страховые взносы в Пенсионный фонд. Но до сих пор для перерасчета пенсии необходимо было раз в год принести в свое отделение Пенсионного фонда письменное заявление.

Но стояние в очередях было не единственной проблемой. Порядок расчета был таким, что очередное заявление у пенсионера в ведомстве принимали не раньше, чем через год после предыдущего перерасчета, а пенсия в новом повышенном объеме назначалась через месяц после подачи заявления. В итоге пенсия увеличивалась не строго ежегодно, как требовалось по закону, а в лучшем случае через каждые 13 месяцев. Или даже больше, если человек забывал или не успевал принести заявление в срок. Что вызывало массу недовольства.

Вновь принятый закон, опубликованный в «РГ» 2 июля, эти вопросы снимает. С этого года перерасчет будет автоматическим — с 1 августа каждого года.

Подробнее на 21-й полосе «РГ».



Автомобили

Утверждены новые требования к работе ГИБДД



Все детали и тонкости службы госавтоинспектора, его общения с автовладельцами и пешеходами прописаны в новом документе.

Новый документ вступает в силу с 1 сентября этого года и называется «Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения».

Водителям тоже не мешает знать новые права и обязанности — и свои, и сотрудников ГИБДД.

Подробнее на 24-й полосе «РГ».





