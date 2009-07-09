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Posted 9 июля 2009, 03:08

Published 9 июля 2009, 03:08

Modified 17 сентября 2022, 14:03

Updated 17 сентября 2022, 14:03

Cпециалисты Управления Роскомнадзора по Приморскому краю показали класс

9 июля 2009, 03:08
Они успешно выступили на Всероссийском конкурсе профмастерства

ВЛАДИВОСТОК. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Cпециалисты Управления Роскомнадзора по Приморскому краю приняли участие во Всероссийском конкурсе профмастерства.
IV Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов радиоконтроля проходил в Дзержинске (Нижегородская область). В нем принял участие и экипаж Управления Роскомнадзора по Приморскому краю в составе капитана команды В. Юрченко и членов экипажа В. Ховрина и В. Савина. По результатам выполнения второго задания приморский экипаж занял первое место и был награжден медалями.
В общем зачете по федеральным округам команда ДВФО заняла третье место и была награждена кубком, сообщает пресс-служба ведомства.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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