Cпециалисты Управления Роскомнадзора по Приморскому краю показали класс

ВЛАДИВОСТОК. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Cпециалисты Управления Роскомнадзора по Приморскому краю приняли участие во Всероссийском конкурсе профмастерства.

IV Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов радиоконтроля проходил в Дзержинске (Нижегородская область). В нем принял участие и экипаж Управления Роскомнадзора по Приморскому краю в составе капитана команды В. Юрченко и членов экипажа В. Ховрина и В. Савина. По результатам выполнения второго задания приморский экипаж занял первое место и был награжден медалями.

В общем зачете по федеральным округам команда ДВФО заняла третье место и была награждена кубком, сообщает пресс-служба ведомства.

