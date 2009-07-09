Колдуны и мистики всего мира заинтересовались Приморьем

ВЛАДИВОСТОК. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Приморский край должен стать новым мистическим центром всего мира. Такие пророчества удалось расшифровать в записях средневековых мистиков – катаров. Как сообщается на официальном сайте современных последователей этого культа, «в Нарбонском пророчестве говорится о том, что слава Нарбона возродится, а центр магии в 21 веке переместится в место с координатами 132 градуса долготы и 43 градуса широты. Монсегюр "воплотится" в том же районе на вершине горы, которая будет похожа и видом и высотой. Координаты, записанные в Нарбонском пророчестве, указывают на гору Пидан в Приморском крае, высота которой чуть более 1300 метров. Высота Монсегюра - 1207 метров над уровнем моря.

Как сообщает Википедия, катары были посвящены в мистические тайны мироздания, они были хранителями тайной мудрости, они были магами и алхимиками, волшебниками и учеными, они хранили Святой Грааль и знали судьбы мира. Окруженные ореолом загадочности, катары м теперь являются одной из самых таинственных организаций в анналах цивилизации.

Катары создали Орден Храма, Орден тамплиеров и Орден розенкрейцеров, они считали себя прямыми потомками Христа, но не признавали в нем бога. В Нарбоне катары основали академию, в которой преподавали магию, астрологию, Каббалу... Нарбон был магической столицей мира, все маги стремились в Нарбон. Николя Фламель, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Виктор Гюго, Клод Дебюсси были катарами.

Монсегюр всегда был для катаров святым местом. Сегодня это самое мистическое место во всей Франции, сравнимое разве что с немецким Брокеном и английским Стоунхенджем... Катары возвели на вершине горы пятиугольный замок. Здесь в глубокой тайне они совершали свои обряды. В мае 1243 года крестоносцы осадили Монсегюр, куда укрылись последние Совершенные со старым катарским епископом Бертаном д,Ан Марти. Сегодня в стенах Монсегюра больше не проводятся обряды. Нет и Нарбонской академии магии. Но по мнению современных последователей катаров, уже в самое ближайшее время она возродится в Приморье.

