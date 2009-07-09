Во Владивостоке прошел День Яньбянь-Корейского округа

ВЛАДИВОСТОК. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодняшний день можно назвать Днем Яньбянь-Корейского национального округа КНР во Владивостоке – настолько насыщенным он оказался мероприятиями по развитию сотрудничества между представителями двух стран.

Как сообщает пресс-служба администрации столицы Приморья, вначале глава города Владивостока Игорь Пушкарёв провел рабочую встречу с официальной делегацией ЯКАО, которую возглавлял первый секретарь горкома КПК ЯКАО провинции Цзилинь Дэн Кай. Во встрече также участвовали заместитель главы администрации Владивостока Александр Зубрицкий, советник главы города Владимир Захаров, начальник управления международных отношений и туризма Вячеслав Кушнарёв, начальник отдела протокола управления международных отношений и туризма Виталий Ерёменко и директор Института Конфуция ДВГУ Конкордия Курилова. Китайскую сторону представляли начальник секретариата парткома КПК ЯКАО Че Гуантэ, заместитель губернатора народного правительства ЯКАО Симэнь Шуньцзи, мэр города Хунчунь Цзян Хучуань, а также ряд руководителей управлений народного правительства ЯКАО.

«Столь представительная официальная делегация Яньбянь-Корейского национального округа КНР, - подчеркнул Игорь Пушкарёв, - впервые посетила Владивосток. Это является еще одним подтверждением развития динамики взаимовыгодных дружественных отношений между Россией и КНР на всех уровнях, знаковым моментом для дальнейшего развития контактов. Происходящее в период подготовки Владивостока к самииту АТЭС-2012 активное развитие инфраструктуры столицы Приморья предполагает значительное расширение количества и качества иностранных инвестиционных проектов – в том числе, из Китая. Этому процессу призван способствовать нынешний масштабный визит во Владивосток официальных лиц, представителей бизнес-структур, туризма, культуры из ЯКАО».

В ответном слове Дэн Кай отметил, что Яньбянь-Корейский национальный округ является одной из наиболее динамично развивающихся территорий Китая. Только по итогам первого квартала нынешнего года ВВП округа увеличился на 14,8 % - и это несмотря на мировой экономический кризис. А объем инвестиций со стороны предприятий округа в различные проекты составил в 2008 году свыше 5 миллиардов долларов. «При этом, - сказал Дэн Кай, - Владивосток считается в ЯКАО приоритетным объектом сотрудничества среди всех других регионов России».

Затем участники рабочей встречи переместились в зал заседаний отеля «Хендэ», где их уже ждали участники презентации возможностей Яньбянь-Корейского автономного округа КНР по организации торгово-экономического сотрудничества между предприятиями России и Китая. Столь пристального внимания к этому мероприятию не ожидали, пожалуй, даже сами организаторы. В переполненном зале собрались несколько сотен бизнесменов из Владивостока, Хунчуня, Янцзи, чтобы познакомиться с экономическим потенциалом и инфраструктурой округа, обсудить и наметить пути дальнейшей активизации торгово-экономических, туристских и культурных контактов.

Основными отраслями экономики в ЯКАО являются лесоперерабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, энергетическая, пищевая, фармацевтическая промышленность. Значительную роль играет Хунчуньская международная зона экономического сотрудничества, где ведется переработка экспортных товаров и осуществляется большой объем китайско-российской приграничной торговли.

Главное направление презентации ЯКАО определил в своем выступлении заведующий Владивостокским отделением генерального консульства КНР в Хабаровске Лю Цзюньго: «Еще недавно Владивосток считался далеко не безопасным городом для иностранных гостей – в том числе, в области инвестиционного климата. Однако,с приходом к руководству городом Игоря Пушкарёва, ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону.И теперь я призываю китайских бизнесменов, промышленников, строителей и представителей других отраслей экономики к резкой активизации сотрудничества с коллегами из столицы Приморья».

Весьма символично, отмечали также участники презентации, что она проходит в Год русского языка в Китае, а также в год 60-летия установления дипломатических отношений между нашими двумя странами. Это является наглядным фактором стабильности и перспективности взаимосвязей России и Китая, полпредами которых являются Владивосток и ЯКАО.

Итогом этого Дня Яньбянь-Корейского автономного округа во Владивостоке явилось подписание договоров о реализации ряда инвестиционных проектов, развитии торговых отношений, сотрудничестве в гуманитарных областях. А для администраций столицы Приморья и ЯКАО это мероприятие стало ещё одним весомым шагом в рамках подписанного ранее меморандума о развитии дружеских отношений, который, в свою очередь, является одним из решающих шагов к заключению договора о побратимских отношениях.

