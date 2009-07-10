День рыбака Камчатка встретит вместе с парусником «Паллада»

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 10 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Торжественно встретить парусник и побывать с экскурсией на судне, которое совсем недавно отпраздновало своё 20-летие, смогут все желающие в воскресенье в «День рыбака».

В полдень "Паллада" пришвартуется к причалу в центре краевой столицы, а уже через час на борт смогут попасть горожане и гости полуострова. Экскурсии по паруснику проведут члены команды корабля. Однако, главная цель визита "Паллады" — открыть границу и забрать камчатских курсантов на борт для прохождения практики. Парусник вернётся к берегам Камчатки в конце августа.