vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июля 2009, 03:19

Published 10 июля 2009, 03:19

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

День рыбака Камчатка встретит вместе с парусником «Паллада»

10 июля 2009, 03:19
В воскресенье «Паллада» примет на борт всех желающих

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 10 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Торжественно встретить парусник и побывать с экскурсией на судне, которое совсем недавно отпраздновало своё 20-летие, смогут все желающие в воскресенье в «День рыбака».
В полдень "Паллада" пришвартуется к причалу в центре краевой столицы, а уже через час на борт смогут попасть горожане и гости полуострова. Экскурсии по паруснику проведут члены команды корабля. Однако, главная цель визита "Паллады" — открыть границу и забрать камчатских курсантов на борт для прохождения практики. Парусник вернётся к берегам Камчатки в конце августа.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика