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Posted 10 июля 2009, 02:42

Published 10 июля 2009, 02:42

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

Две дальневосточные команды КВН приглашены на «Голосящий КИВИН»

10 июля 2009, 02:42
На очередной Международный музыкальный фестиваль команд КВН, который пройдет в Юрмале, приглашены только самые лучшие команды Клуба

ВЛАДИВОСТОК. 10 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 17 июля в Юрмале стартует очередной Международный музыкальный фестиваль команд КВН "Голосящий КИВИН". В фестивале, который завершится 24 июля гала-концертом на сцене легендарного зала "Дзинтари", традиционно приглашаются принять участие только самые лучшие команды клуба.
В этом году среди них должны быть сразу две дальневосточные команды – это "Дежа Вю" (Нерюнгри) и "Ботанический сад" (Хабаровск). Причем, оба коллектива дебютируют в Юрмале. Правда, стоит напомнить, что часть "ботсадовцев", включая директора команды Евгения Демина, уже были участниками "Голосящего КИВИНа" в 2004 году в составе сборной Дальнего Востока.
"Ботанический сад" планирует покинуть Хабаровск 15 июля – самолетом до Москвы, а далее до Риги уже поездом. Но, для того, чтобы проверить материал, команда проведет 11 июля в своем "родном доме" - Актовом зале Тихоокеанского государственного университета – "Юрмальский концерт", сообщает Приморская лига КВН.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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