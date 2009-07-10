Две дальневосточные команды КВН приглашены на «Голосящий КИВИН»

ВЛАДИВОСТОК. 10 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 17 июля в Юрмале стартует очередной Международный музыкальный фестиваль команд КВН "Голосящий КИВИН". В фестивале, который завершится 24 июля гала-концертом на сцене легендарного зала "Дзинтари", традиционно приглашаются принять участие только самые лучшие команды клуба.

В этом году среди них должны быть сразу две дальневосточные команды – это "Дежа Вю" (Нерюнгри) и "Ботанический сад" (Хабаровск). Причем, оба коллектива дебютируют в Юрмале. Правда, стоит напомнить, что часть "ботсадовцев", включая директора команды Евгения Демина, уже были участниками "Голосящего КИВИНа" в 2004 году в составе сборной Дальнего Востока.

"Ботанический сад" планирует покинуть Хабаровск 15 июля – самолетом до Москвы, а далее до Риги уже поездом. Но, для того, чтобы проверить материал, команда проведет 11 июля в своем "родном доме" - Актовом зале Тихоокеанского государственного университета – "Юрмальский концерт", сообщает Приморская лига КВН.

