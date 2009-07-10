vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июля 2009, 04:15

Published 10 июля 2009, 04:15

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

На станциях Новый Ургал, Февральск, на разъезде Мирошниченко, прошли праздничные митинги, посвященные 35-летию БАМа

10 июля 2009, 04:15
В них приняли участие пассажиры юбилейного поезда – первостроители и эксплуатационники БАМа, руководители ДВЖД и местные жители

ХАБАРОВСК. 10 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня на станциях Новый Ургал, Февральск и на разъезде Мирошниченко, где совершал остановки эстафетный поезд, состоялись праздничные митинги, посвященные 35-летию начала строительства Байкало-амурской магистрали.
Как сообщает служба по связям с общественностью ДВЖД, в митингах приняли участие пассажиры юбилейного поезда – первостроители и эксплуатационники БАМа, руководители Дальневосточной железной дороги, СМИ, а также местные жители и представители администраций.
После окончания митингов прошла церемонии награждения работников железной дороги именными часами начальника Дальневосточной железной дороги, почетными грамотами, благодарностями и денежными премиями.
Пунктом назначения юбилейного поезда станет Тында, где состоятся основные праздничные мероприятия. Помимо митинга и церемонии награждения будут организованы народные гуляния для жителей города, гала-концерт с участием звезд эстрады и праздничный фейерверк.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика