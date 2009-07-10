На станциях Новый Ургал, Февральск, на разъезде Мирошниченко, прошли праздничные митинги, посвященные 35-летию БАМа

ХАБАРОВСК. 10 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня на станциях Новый Ургал, Февральск и на разъезде Мирошниченко, где совершал остановки эстафетный поезд, состоялись праздничные митинги, посвященные 35-летию начала строительства Байкало-амурской магистрали.

Как сообщает служба по связям с общественностью ДВЖД, в митингах приняли участие пассажиры юбилейного поезда – первостроители и эксплуатационники БАМа, руководители Дальневосточной железной дороги, СМИ, а также местные жители и представители администраций.

После окончания митингов прошла церемонии награждения работников железной дороги именными часами начальника Дальневосточной железной дороги, почетными грамотами, благодарностями и денежными премиями.

Пунктом назначения юбилейного поезда станет Тында, где состоятся основные праздничные мероприятия. Помимо митинга и церемонии награждения будут организованы народные гуляния для жителей города, гала-концерт с участием звезд эстрады и праздничный фейерверк.

