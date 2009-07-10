Завершился первый этап по поиску и уничтожению авиационных боеприпасов в Ульчском районе Хабаровского края

ХАБАРОВСК. 10 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 154 авиационные бомбы были уничтожены сводной группой разминирования МЧС России на территории Ульчского района Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, на берегах реки Амур и протоки Малый Амур в окрестностях села Софийск местными жителями периодически обнаруживались авиационные бомбы.

В соответствие с указаниями начальника Дальневосточного регионального центра и решением межведомственной комиссии Совета безопасности правительства Хабаровского края Главному управлению МЧС России по краю было поручено провести операцию по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

10 июня в Ульчский район была направлена сводная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, с привлечением спасателей ДВРПСО и пиротехнического взвода Спасательного центра МЧС России.

С 10 июня по 3 июля было проведено водолазами 140 спусков на глубину от 7 до 18 метров, обследована площадь 86000 кв. м, а именно: озеро Кадинское, остров Наполегон и акватория реки Амур в протоке Малый Амур в районе острова Дайду. В результате проливных дождей уровень воды в озере и протоке поднялся, что помешало продолжить поиск взрывоопасных предметов.

В сентябре 2009 года, после понижения уровня воды в реке Амур, запланирован второй этап операции, в ходе которого будут возобновлены работы по поиску и уничтожению авиационных бомб на озере Кадинском и протоке Малый Амур.