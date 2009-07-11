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Posted 11 июля 2009, 01:51

Published 11 июля 2009, 01:51

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

Объём поставок некачественного импортного риса в Приморье снизился

11 июля 2009, 01:51
Всего в с начала 2009 года в Приморье поступило из-за рубежа 66374 тонны риса, это Китай, Вьетнам и Таиланд

ВЛАДИВОСТОК. 11 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В июне 2009 года Приморским филиалом "Центр оценки качества зерна" Россельхознадзора не выявлено ни одной партии импортного риса, не отвечающих российским требования безопасности и качества.
Как сообщили в пресс-службе Приморского Роспотребнадзора, в ходе осуществления государственного лабораторного контроля поступивших в Приморский край в июне этого года 3566 тонн импортной рисовой продукции, Приморским филиалом ФГУ "Центр оценки качества зерна" в июне этого года не выявлено ни одной партии, которая бы не отвечала российским требования безопасности и качества, предъявляемым к продуктам питания.
Последняя партия несоответствующего российским нормам риса поступила в Приморье в начале мая этого года. В ней специалистами зернового контроля была обнаружена недопустимая загрязнённость мёртвыми вредителями хлебных запасов, это жуки суринамского и рыжего мукоедов. Согласно вынесенного Россельхознадзором постановления вся загрязнённая партия прошла процедуру очистки сепарационным методом.
Как сообщили в Приморском филиале ФГУ "Центр оценки качества зерна", всего в с начала 2009 года в Приморье поступило из-за рубежа 66374 тонны риса, это Китай, Вьетнам и Таиланд. В процессе их лабораторного контроля выявлено, что 10475 тонн не соответствуют российским требованиям безопасности и качества.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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