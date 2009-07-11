Объём поставок некачественного импортного риса в Приморье снизился

ВЛАДИВОСТОК. 11 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В июне 2009 года Приморским филиалом "Центр оценки качества зерна" Россельхознадзора не выявлено ни одной партии импортного риса, не отвечающих российским требования безопасности и качества.

Как сообщили в пресс-службе Приморского Роспотребнадзора, в ходе осуществления государственного лабораторного контроля поступивших в Приморский край в июне этого года 3566 тонн импортной рисовой продукции, Приморским филиалом ФГУ "Центр оценки качества зерна" в июне этого года не выявлено ни одной партии, которая бы не отвечала российским требования безопасности и качества, предъявляемым к продуктам питания.

Последняя партия несоответствующего российским нормам риса поступила в Приморье в начале мая этого года. В ней специалистами зернового контроля была обнаружена недопустимая загрязнённость мёртвыми вредителями хлебных запасов, это жуки суринамского и рыжего мукоедов. Согласно вынесенного Россельхознадзором постановления вся загрязнённая партия прошла процедуру очистки сепарационным методом.

Как сообщили в Приморском филиале ФГУ "Центр оценки качества зерна", всего в с начала 2009 года в Приморье поступило из-за рубежа 66374 тонны риса, это Китай, Вьетнам и Таиланд. В процессе их лабораторного контроля выявлено, что 10475 тонн не соответствуют российским требованиям безопасности и качества.