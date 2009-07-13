Анонс газеты «Конкурент» No 26 от 14.07.2009

ВЛАДИВОСТОК. 13 июня. ВОСТОК-МЕДИА -



Миссия поэтессы Якуниной



Галина Якунина признает, что литературное творчество в Приморье - не способ заработать. Местные писатели и поэты больше тратят на публикацию своих трудов, чем выручают средств от их продажи. Тем не менее Якунина оптимистично смотрит на будущее нашей литературы, но в ее возрождении Якунина надеется не на власть и бизнес, а на энтузиастов и читателей. О том, насколько сильно сказывается отдаленность Приморья на развитии его культуры, и о том, насколько высок интерес нашего общества к литературе, в том числе произведениям местных авторов, читайте в рубрике «Персона» свежего выпуска делового еженедельника «Конкурент».



Как с ними жить



Резкий рост просроченной задолженности - явление неприятное, но ожидаемое и объяснимое. Такими неутешительными показателями банкам приходится расплачиваться за кредитный бум последних лет, когда некоторые из них не утруждали себя тщательной проверкой платежеспособности потенциальных заемщиков. Больше всех остальных удивил банк "Приморье". В опубликованной официальной отчетности он показал значительный рост просроченной задолженности по корпоративным кредитам. За прошлый год он составил более 5000%. К сожалению, "Приморье" не единственный, у кого растет просрочка. О том, почему рост уровня просроченной задолженности должен беспокоить не только банки, но и представителей бизнеса, читайте в свежем номере еженедельника «Конкурент».



Выпало на zero



Краевая администрация и представители игорного бизнеса, казалось, до последнего не верили в то, что вступивший в силу с 1 июля 2009 г. закон об игорных зонах не будет отложен на неопределенный срок. В итоге проиграли и те и другие: краевая администрация, не успевшая утвердить проект игорной зоны, потеряла значительные поступления в казну, а владельцы казино и игорных клубов - весь свой бизнес. О том, почему в Приморье до сих пор не определена игорная зона, и из чьего кармана должна быть выстроена инфраструктура, читайте в свежем номере еженедельника «Конкурент».



Вузы по ту сторону границы



Обучение в зарубежных вузах является достойной альтернативой отечественному высшему образованию. Особенно данный вариант перспективен для тех абитуриентов, которые не планируют всю жизнь прожить в России. С точки зрения иммиграции и построения карьеры в других странах, зарубежный диплом может стать весомым плюсом. Но, для того, чтобы его получить, сегодняшнему абитуриенту необходимы немалые средства и хотя бы минимальное знание языка. О том, почему сегодня высшее образование за рубежом можно назвать одним из способов инвестирования, читайте в свежем номере еженедельника «Конкурент».



