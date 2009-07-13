Приговор в отношении приморского чиновника вступил в законную силу

ВЛАДИВОСТОК. 13 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Вступил в законную силу приговор Фрунзенского районного суда города Владивостока в отношении бывшего руководителя департамента имущественных отношений Приморского края Владимира Книжника.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина Номоконова, приговором суда города от 22 мая бывший руководитель департамента имущественных отношений Приморского края Владимир Книжник признан виновным в превышении должностных полномочий.

Судом установлено, что в марте-апреле 2007 года Владимир Книжник, выходя за пределы своих полномочий, без проведения обязательного аукциона по продаже земельного участка или прав на заключение договора аренды данного земельного участка, без определения на основании отчёта независимого оценщика начального размера арендной платы, которая должна была составлять не менее 5.582.019 рублей в год, незаконно издал распоряжение о предоставлении в аренду земельного участка площадью 5.929 кв.м. в районе ул. Луговой, № 53-57 в городе Владивостоке открытому акционерному обществу «Фирма «Аврора». Причём распоряжение содержало заведомо ложные сведения о постановке данного земельного участка на кадастровый учёт с присвоением ему соответствующего кадастрового номера.

На основании незаконного распоряжения Владимира Книжника департаментом земельных ресурсов и землеустройства Приморского края с названной фирмой был заключён договор аренды земельного участка для использования его в целях строительства девятиэтажного жилого дома с арендной платой в год в размере 361.901 рубль.

В результате умышленных преступных действий государство недополучило в бюджет денежных средств за период с 22.06.2007 по 22.09.2008 в размере 6.525.147 рублей.

С аналогичными нарушениями Владимир Книжник незаконно издал распоряжение о предоставлении ОАО «Фирма «Аврора» в аренду земельного участка площадью 13.260 кв.м. в районе ул. Луговой, 70 в городе Владивостоке под жилищное строительство. В результате чего государственный бюджет недополучил денежные средства в размере 8.242.054 рубля.

Таким образом, сумма причинённого действиями Владимира Книжника ущерба составила 14.767.200 рублей: бюджету Приморского края - 1.899.480 рублей, бюджету городского округа Владивосток – 12.867.720 рублей.

Суд приговорил Владимира Книжника к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от 9 июля приговор Фрунзенского районного суда города Владивостока в отношении Книжника В.А. оставлен без изменения и вступил в законную силу.



