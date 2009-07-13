Строительство Кимкано-Сутарского ГОКА в ЕАО идет по плану

БИРОБИДЖАН. 13 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Строительство Кимкано-Сутарского ГОКА в ЕАО идет в полном соответствии с планом. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Биробиджане рассказали представители компании "Ариком" и "КС ГОК".

Как сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа", сейчас на месте главной стройки автономии готовится возведение будущих объектов, вахтового поселка, прокладываются дороги, линии электропередачи, сооружаются водозаборы. "Делается всё необходимое для того, чтобы на следующий год начать полномасштабное строительство. Сейчас очень важно подготовить площадки и всю инфраструктуру для развертывания в 2010 году строительства фабрики. Это сложное инженерное сооружение состоящее из комплексов крупного, среднего, мелкого дробления, складов, комплекса обогащения", - пояснил генеральный директор ООО "КС ГОК" Виктор Рыбкин. На строительстве комбината работают подрядные организации Дальнего Востока, а также Еврейской автономной области.

"Согласно ранее утвержденного управляющей компанией "Ариком" бюджета Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в текущем году планируется освоить 503,4 млн. рублей. В первом полугодии освоено 211,4 млн.руб", - рассказал начальник управления капитального строительства ООО "КС ГОК" Сергей Кукланов.

По условиям лицензионного соглашения, запуск первой очереди комбината и получение первых тонн концентрата произойдет в 2012 году.

Несмотря на то, что ГОК еще не получает прибыли по основному роду своей деятельности администрация предприятия не забывает о благотворительности. В минувшем году на эти цели потрачено около двух миллионов рублей, в нынешнем уже почти 1 млн. рублей.

