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Posted 13 июля 2009, 04:47

Published 13 июля 2009, 04:47

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

Журналисты ЕАО испытали на себе тяготы милицейской службы

13 июля 2009, 04:47
Сюжет
Происшествие
Примерить форму решились двенадцать добровольцев

ХАБАРОВСК. 13 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Представители средств массовой информации Еврейской автономии смогли испытать на себе некоторые тяготы милицейской службы. Как сообщало ранее РИА "Восток-Медиа" накануне милиционеры области предложили "акулам пера" на время сменить профессию и принять участие в акции "24 часа с милицией". Об итогах акции сегодня рассказала представитель пресс-службы УВД по ЕАО Елена Чувашова.
"Впервые биробиджанские репортёры, операторы и фотокорры получили возможность на целые сутки стать стражами порядка и испытать на себе трудности милицейской профессии. Акцию поддержали двенадцать "добровольцев" из восьми областных СМИ. Они примерили милицейскую форму и в сопровождении опытных наставников приступили к выполнению служебных обязанностей.
Одни работали в составе следственно-оперативных групп и мобильных экипажей ППС, ОВО, ДПС. Другие несли службу в дежурной части, экспертно-криминалистическом центре, в подразделениях милиции общественной безопасности". Интересно, что, заступив на дежурство утром 9 июля никто из журналистов-стажеров, вопреки ожиданиям милиционеров, не покинул свой "пост" до утра 10 июля.
"Потому что это было очень интересно. Мы собственными глазами увидели, в каких условиях и как работают сотрудники милиции. Убедились воочию, что обеспечение правопорядка - это серьезная ответственность, безоговорочное соблюдение законности, большая физическая нагрузка и постоянное моральное напряжение", - поделилась своими впечатлениями корреспондент ГТРК "Бира" Любовь Хромова.
"Ваше стремление испытать на себе милицейскую службу, и желание внести свою лепту в обеспечение охраны общественного порядка - достойно самого глубокого уважения, - поблагодарил за участие в акции представителей СМИ начальник УВД по Еврейской автономной области Василий Олейник.

#Денис Объедкин#Новости#ЕАО#Происшествие
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