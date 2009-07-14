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Posted 13 июля 2009, 22:41

Published 13 июля 2009, 22:41

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

Проблемы сбора и утилизации стеклянных бутылок обсудят на заводе «Балтика-Хабаровск»

13 июля 2009, 22:41
Здесь этой теме будет посвящено заседание «круглого стола»

ХАБАРОВСК. 14 ИЮЛЯ. ВОСТОК-МЕДИА - 16 июля в филиале ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»-«Балтика-Хабаровск» состоится заседание «круглого стола», посвященное проблеме сбора и утилизации стеклянных бутылок в Дальневосточном регионе. В обсуждении примут участие представители власти, журналисты, сотрудники компании, общественные организации, работники жилищно-коммунального хозяйства.
Ежегодно в России производится более 10 млрд стеклянных бутылок. Повторно используется и утилизируется лишь 50 процентов тары, остальная часть сгружается на свалки, где разлагается около миллиона лет.
Пивоваренная компания «Балтика» традиционно развивает проекты по уменьшению вмешательства в экосистему. В 2009 году реализует инициативу, направленную на улучшение экологической обстановки в городах за счет увеличения сбора тары от населения через пункты приема. Участники дискуссии на филиале «Балтика – Хабаровск» надеются привлечь внимание горожан к существующей проблеме стеклянного мусора на улицах города, а также обозначить пути её решения.
В рамках «круглого стола» планируется посетить пункт приема стеклотары и познакомиться с процессом обработки возвратной бутылки на складе пустой тары и цехах розлива на филиале «Балтика-Хабаровск».
«Инициатива компании «Балтика» направленная на рациональное решение экологических проблем и разумный подход к проблеме отходов, вызывает уважение и поддержку управления, говорит начальник отдела экологического контроля управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю Любовь Кузнецова. - Правильное, грамотное обращение с отходами приведет к сокращению разбросанного мусора в городах и районах».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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