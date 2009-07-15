Что творится в Приморье с ценами на бензин?

ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА - За прошедшие две недели (с 22 июня по 6 июля) в Приморском крае наблюдалось увеличение цен на бензин автомобильный и дизельное топливо для населения.

Увеличение цен на бензин автомобильный всех марок зарегистрировано в 26 из 32 наблюдаемых городах и районах края, на дизельное топливо – в 8-ми.

Наибольший рост цен зарегистрирован в г.Большой Камень и Шкотовском районе, на бензин марки АИ-92 на 14.3%, А-76 (АИ-80) - на 10.5%, АИ-95 – на 4.1% и дизельное топливо – на 5%.

Во Владивостоке цены на нефтепродукты для населения выросли на 0.8-2.2%. На 6 июля средняя цена бензина по городу составляла: марки АИ-80 – 21.52 рубля, АИ-92 – 23.63, АИ-95 – 24.96, дизельного топлива – 21.23 рубля за литр, сообщает Приморскстат.





