Сергей Дарькин: «Наша главная цель – обеспечить комфортные и достойные условия жизни граждан»

ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Приморье успешно справляется с мировым экономическим кризисом. Один из показателей – тот факт, что в первом полугодии в крае полностью выполнен план по собственным доходам в бюджет. Об этом заявил губернатор края Сергей Дарькин в ходе выступления на расширенном заседании Законодательного Собрания Приморского края с докладом о реализации антикризисных мер.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, по сравнению с прошлым годом в Приморье не произошло снижение реальных доходов населения. По мнению губернатора, это также один из главных показателей эффективности антикризисных мер, предпринимаемых в Приморье: «Наша главная цель – обеспечить комфортные и достойные условия жизни граждан».

В своем докладе он сообщил, что система антикризисных мер Приморского края на 2009 год включает 7 направлений на общую сумму в 27,6 миллиардов рублей. На программы содействия занятости населения планируется затратить 100 миллионов рублей на профессиональное обучение и переобучение граждан, организацию временных и общественных работ, содействие самозанятости населения и адресной помощи гражданам, переезжающим на другие территории. 220 миллионов рублей планируется направить на поддержку малого и среднего бизнеса.

В 2009 году в Приморье запланирован существенный рост финансирования мер социальной поддержки населения. На 27 процентов увеличены социальные выплаты, пособия на детей, льготы и субсидии, на жилищные субсидии выделяется 1,59 миллиарда рублей, на единовременную губернаторскую прибавку всем приморским пенсионерам из краевого бюджета в январе-феврале уже поступил 441 миллион рублей. Всего расходы краевого бюджета на социальные задачи выросли в 2009 году на 3 миллиарда рублей

Помимо этого реализуются меры по поддержке сбалансированности бюджетной системы Приморья, помощь реальному сектору экономики и особенно предприятиям, имеющим региональное значение, стимулирование рынка жилья и строительной отрасли.

Сергей Дарькин сообщил, что Правительство России планирует выделить регионам 50 миллиардов рублей. Приморье может получить из этих денег более 400 миллионов рублей.

В завершении своего доклада губернатор подчеркнул, что все руководители Приморья – краевых, муниципальных и федеральных структур, предприятий и организаций, должны основной задачей своей работы сделать обеспечение комфортного проживания населения, обеспечение его социальной защищенности. Особенно это актуально в период кризиса. В противном случае органы государственной власти примут необходимые меры.

