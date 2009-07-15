Владивосток посетила делегация муниципалитета города Акита

ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В администрации Владивостока состоялась рабочая встреча с делегацией муниципалитета японского города-побратима Акита, которую возглавлял начальник отдела торговли и промышленности Вакисака Масанори. Встречу провели советник главы города Владимир Захаров и начальник управления международных отношений и туризма Вячеслав Кушнарёв.

Гости из Японии поделились современными технологиями по благоустройству городского хозяйства. Были продемонстрированы образцы указателей, дорожных знаков, разметки и других элементов благоустройства города, светящихся в темноте без использования электроэнергии даже при полном отсутствии уличного освещения. Их внедрение, отметили участники рабочей встречи, может быть рассмотрено в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012.

