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Posted 15 июля 2009, 06:09

Published 15 июля 2009, 06:09

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

Владивосток посетила делегация муниципалитета города Акита

15 июля 2009, 06:09
Гости из Японии поделились современными технологиями по благоустройству городского хозяйства

ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В администрации Владивостока состоялась рабочая встреча с делегацией муниципалитета японского города-побратима Акита, которую возглавлял начальник отдела торговли и промышленности Вакисака Масанори. Встречу провели советник главы города Владимир Захаров и начальник управления международных отношений и туризма Вячеслав Кушнарёв.
Гости из Японии поделились современными технологиями по благоустройству городского хозяйства. Были продемонстрированы образцы указателей, дорожных знаков, разметки и других элементов благоустройства города, светящихся в темноте без использования электроэнергии даже при полном отсутствии уличного освещения. Их внедрение, отметили участники рабочей встречи, может быть рассмотрено в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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