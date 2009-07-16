Дальневосточный банк Сбербанка России подписал соглашение о сотрудничестве с Хабаровским отделением «Опоры России»

ХАБАРОВСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Дальневосточный банк Сбербанка России подписал соглашение с Хабаровским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».



Цель соглашения – повысить качество предоставления банковских услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Соглашение предусматривает организацию сторонами совместной работы с письменными обращениями предпринимателей по вопросам, касающимся качества работы структурных подразделений Сбербанка России, которые поступают в «ОПОРУ РОССИИ». Совместное участие в организации и проведении информационных мероприятий для малого и среднего предпринимательства, направленных на повышение финансовой грамотности, правосознания и правовой культуры.



По словам представителя сектора общественных связей Дальневосточного банка Сбербанка России, объединение усилий банка и влиятельной общественной организации по поддержке предпринимательства будет способствовать более эффективному решению проблем малого и среднего бизнеса. Их совместное обсуждение позволит вырабатывать оптимальные пути решения.