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Posted 16 июля 2009, 03:17

Published 16 июля 2009, 03:17

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

Дальневосточный банк Сбербанка России подписал соглашение о сотрудничестве с Хабаровским отделением «Опоры России»

16 июля 2009, 03:17
Это позволит повысить качество банковских услуг субъектам малого и среднего предпринимательства

ХАБАРОВСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Дальневосточный банк Сбербанка России подписал соглашение с Хабаровским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Цель соглашения – повысить качество предоставления банковских услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Соглашение предусматривает организацию сторонами совместной работы с письменными обращениями предпринимателей по вопросам, касающимся качества работы структурных подразделений Сбербанка России, которые поступают в «ОПОРУ РОССИИ». Совместное участие в организации и проведении информационных мероприятий для малого и среднего предпринимательства, направленных на повышение финансовой грамотности, правосознания и правовой культуры.

По словам представителя сектора общественных связей Дальневосточного банка Сбербанка России, объединение усилий банка и влиятельной общественной организации по поддержке предпринимательства будет способствовать более эффективному решению проблем малого и среднего бизнеса. Их совместное обсуждение позволит вырабатывать оптимальные пути решения.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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