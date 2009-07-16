Детский секс-туризм и секс-эксплуатация – есть ли это в Приморье?

ВЛАДИВОСТОК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае стартует программа «Дети – жертвы торговли людьми: выявление, идентификация, реабилитация». Впервые при финансовой поддержке Европейского Союза на территории нашего края проводится столь масштабный и долговременный проект, направленный на привлечение внимания общественности к проблеме защиты прав несовершеннолетних. В ходе его реализации будет осуществлен ряд социально значимых мероприятий: круглых столов, семинаров, тренингов и выездов специалистов на стажировку в страны ЕС и др. Срок реализации программы 3 года. На территории России данная программа будет также действовать в Москве и Перми.







На территории Приморья партнером проекта Евросоюза выступает «Дальневосточный Центр Развития Гражданских инициатив и Социального Партнерства» (координатор Светлана Баженова +7 (4232) 903312, e-mail: fe-centre@mail.ru).







Отметим, что Россия с 2004 года занимает 2-е место по работорговле, по данным мониторинга госдепартамента США. Такие государства как Афганистан, Бирма и Ливан проигрывают нашей стране в размахе бизнеса на «живом товаре» по всем трем позициям: покупке, продаже и транзите. Особенно незащищенными и уязвимыми в этой страшной «охоте» становятся дети и подростки.







Во всем мире возрастает серьезность и масштабы распространения проблемы торговли детьми. По данным официальной статистики (неофициальная - на порядок выше) в России каждый год более 30 тысяч несовершеннолетних пропадают без вести, многие их них стали жертвами торговли детьми и вывезены из страны. Детская работорговля – это такой же вызов современности, как терроризм или незаконный оборот наркотиков. Торгуют детьми транснациональные организованные преступные группы. Их возможности опережают во многом государственные правоохранительные органы многих стран и по оснащению, и по скорости реагирования.







Ситуация усугубляется тем, что в мире имеет место кризис самой системы защиты прав детей, в ряде государств - отсутствие политической воли для защиты прав несовершеннолетних.







Тем более остро необходима консолидация сил гражданского общества, расширение взаимодействия структур, вовлеченных в процесс выявления, реабилитации и реинтеграции детей - жертв торговли людьми.







Инициаторы проекта «Дети – жертвы торговли людьми: выявление, идентификация, реабилитация» планируют при успешном проведении программы в России (Евросоюзом задействованы Москва, Пермь и Приморский край) спасти от рабства 10 тысяч потенциальных жертв этого страшного преступного бизнеса.







Проектом за три года будет охвачено около 1 330 человек: членов Межведомственной рабочей группы по борьбе с торговлей людьми, сотрудников правоохранительных органов, органов социальной опеки и сотрудников средств массовой информации.







Стратегической целью программа ставит улучшение правовой базы в РФ для борьбы с торговлей несовершеннолетними, восполнение пробелов в законодательстве, а также преодолении административных барьеров мешающих предоставлению помощи детям – жертвам работорговли. Также планируется усовершенствование процедуры применения законов, выявления и спасения несовершеннолетних жертв, проведение расследований и помощи пострадавших, а также ужесточение наказания для торговцев людьми. Для несовершеннолетних лиц, пострадавших от работорговли, за время действия программы предполагается создание большего количества реабилитационных мероприятий, медицинской, психологической и материальной помощи.







Программа направлена и на борьбу с некомпетентностью российских СМИ и повышении их профессионального уровня в области освещения проблем торговли детьми и жертв секс-туризма и других форм секс-эксплуатации детей.



