ЭХО-ДВ: Приморье скоро покроют спутниковой мозаикой

ВЛАДИВОСТОК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - России и стран СНГ расширяется покрытие территорий актуальными и детальными спутниковыми мозаиками. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе ИТЦ «СканЭкс».

Специалисты ИТЦ «СканЭкс» разработали технологию создания бесшовных, цветосбалансированных мозаик IRS (пространственное разрешение 5,8 м) и SPOT 2/4 (10 м), обладающих привязкой к данным спутников Landsat.

По точности привязки материалы соответствуют карте масштаба 1:100 000. При этом возможно увеличение точности с учетом индивидуальных требований пользователей. Кроме того, для городских территорий возможно изготовление мозаик на основе высокодетальных данных IKONOS (разрешение 0,8 м).

Создание спутниковых покрытий осуществляется на базе программы ScanEx Image Processor разработки Центра «СканЭкс». Подробнее читайте в "ЭХО-ДВ"

