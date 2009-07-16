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Posted 16 июля 2009, 03:17

Published 16 июля 2009, 03:17

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

ЭХО-ДВ: Приморье скоро покроют спутниковой мозаикой

16 июля 2009, 03:17
ИТЦ «СканЭкс» располагает спутниковыми покрытиями на 90% территории Европейской части России

ВЛАДИВОСТОК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - России и стран СНГ расширяется покрытие территорий актуальными и детальными спутниковыми мозаиками. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе ИТЦ «СканЭкс».
Специалисты ИТЦ «СканЭкс» разработали технологию создания бесшовных, цветосбалансированных мозаик IRS (пространственное разрешение 5,8 м) и SPOT 2/4 (10 м), обладающих привязкой к данным спутников Landsat.
По точности привязки материалы соответствуют карте масштаба 1:100 000. При этом возможно увеличение точности с учетом индивидуальных требований пользователей. Кроме того, для городских территорий возможно изготовление мозаик на основе высокодетальных данных IKONOS (разрешение 0,8 м).
Создание спутниковых покрытий осуществляется на базе программы ScanEx Image Processor разработки Центра «СканЭкс». Подробнее читайте в "ЭХО-ДВ"

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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