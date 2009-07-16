Где в Приморье можно купаться без опаски

ВЛАДИВОСТОК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье безопасность людей на водных объектах и в местах массового отдыха населения, в т.ч. на пляжных зонах, по-прежнему не внушает оптимизма. Несмотря на середину лета, тема чистой воды и ухоженных пляжей по-прежнему актуальна.







Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, решение этих вопросов относится к компетенции органов местного самоуправления. В 2009 году на территории Приморского края определено 53 зоны летнего отдыха. Перед началом летнего сезона в адрес администраций поселений были направлены предписания по благоустройству и организации пляжных зон. Кроме того, проведены совещания на уровне органов местного самоуправления с арендаторами пляжных зон с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.







За период май-июнь 2009 г. исследована 71 проба морской воды, в 4 пробах качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (бухты Муравьиная, Художников, Пионерская г. Артема)); в 10 пробах - по санитарно-химическим показателям: по содержанию нефтепродуктов (б.Анна г.Владивосток), фенолов, БПК5 (б.Троица месторождение «Тизи», б.Новгородская Хасанский район,).







Качество воды поверхностных водоемов мест массового отдыха в 7 пробах из 50 проб воды не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (оз. Силикатное, Кронштадское водохранилище, г.Спасск-Дальний; р. Ильистая, р.Черниговка, Кононенковское водохранилище Черниговский район, оз.Солдатское г.Уссурийск) ; в 4 пробах - по санитарно-химическим показателям: БПК5, в 1 пробе по гельминтологическим показателям (оз.Солдатское г.Уссурийск).







На островных территориях г.Владивостока (о.Попов в районе б.Пограничная, б.Старка; о.Русский в районе м.Елена, Подножье) качество морской воды соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.







На территории г.Владивостока небезопасно для здоровья купание в местах выпуска хозяйственно-бытовых сточных вод, такие как м. Кунгасный, ст. Моргородок, б. Тихая, а так же в зоне влияния городской свалки б. Кетовая.







По данным многолетнего мониторинга качества морской воды и воды поверхностных водоемов не рекомендованы для купания: б.Троица месторождение «Тизи» Хасанский район, б.Муравьинная, б.Художников г.Артем, оз. Солдатское г.Уссурийск.



