МЭС Востока приступили к реконструкции подстанции «Ключевая» в Амурской области

ХАБАРОВСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Магистральные электрические сети (МЭС) Востока приступили к реконструкции подстанции 220 кВ «Ключевая» в Амурской области. Работы ведутся в рамках договора о технологическом присоединении ОАО «Покровский рудник» – промышленного предприятия, деятельность которого связана с добычей и переработкой золотоносной руды.

Присоединение позволит обеспечить потребителя необходимой мощностью в объеме 22 МВт. Работы будут выполнены в счет платы за технологическое присоединение. Их стоимость составляет около 80 млн рублей.



В пресс-службе энергокомпании корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали, что в ходе работ силовой трансформатор 220/35/10 кВ мощностью 20 МВА будет заменен агрегатом мощностью 25 МВА. На смену устаревшему оборудованию трансформаторных ячеек 35 и 220 кВ придут современные устройства: элегазовые выключатели, трансформаторы тока и напряжения. Вместо электромеханических устройств релейной защиты и автоматики на энергообъекте будут установлены их аналоги, выполненные на микропроцессорной основе. Устаревшие вентильные разрядники будут заменены ограничителями перенапряжений. Завершить работы планируется до октября 2009 года.



Подстанция 220 кВ Ключевая трансформаторной мощностью 35 МВА введена в эксплуатацию в начале 70-х годов прошлого столетия. Она участвует в транзите электроэнергии от Зейской ГЭС потребителям южных районов Амурской области. От стабильной работы подстанции зависит надежность электроснабжения тяговых подстанций ОАО «РЖД», ОАО «Покровский рудник», сельскохозяйственных предприятий юга Приамурья.