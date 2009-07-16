Приморские дольщики недовольны сроками введения нового жилья

ВЛАДИВОСТОК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье более двухсот дольщиков владивостокских новостроек обратились со своими проблемами в Приморское отделение «Союза Заемщиков и Вкладчиков России» (СЗВР). Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-центре.

Основная масса (90%) граждан обратившихся за помощью это дольщики компании «ДВСК», недовольные сроками введения новостроек или желающие расторгнуть договора с этой компанией.

С 2005 года введен в действие Закон о долевом строительстве – 214-ФЗ, который регламентирует, какие должны быть заключены договоры, какая ответственность наступает и для дольщика и для строительной компании, привлекающей денежные средства. Проблема дольщиков ДВСК в том, что договора с ними хотя и заключены, но не так, как того требует 214-ФЗ.

Многие дольщики, реализуя свое право экономической свободы, при выборе пути решения своего жилищного вопроса (улучшение жилищных условий, приобретение квартиры с инвестиционными целями) осознанно пошли на рынок новостроек с учетом наличия определенных рисков в сравнении с рынком вторичного жилья.

Негативные коррективы в планы как дольщиков, так и застройщиков внес разразившийся финансовый кризис, повлекший сокращение ипотечных и кредитных программ и, как следствие, повлиявший на показатели финансовой устойчивости застройщиков.

Участники круглого стола постарались выработать совместно рекомендации для наших граждан, застройщиков, финансовых институтов и местных властей по программному подходу к проблеме долевого строительства во Владивостоке.

Граждане смогли получить исчерпывающую информацию о сегодняшнем состоянии рынка новостроя от профессиональных участников, а также получили рекомендации от ведущих специалистов Владивостока, которые бы помогли решить гражданам свои жилищные вопросы и при этом максимально снизить риски участия в долевом строительстве.

Участники стола отметили, что работа застройщиков, осуществляемая по закону №214-ФЗ – очевидный плюс для дольщика, поскольку этот закон максимально защищает его интересы. Например, в случае банкротства застройщика, он ставит дольщиков в более выгодное положение по сравнению с другими кредиторами, поскольку согласно ему дольщики имеют залоговые права на землю и недостроенный дом.

Между тем, финансисты хотя и соглашаются с нужностью Закона 214-ФЗ, но не считают его панацеей для потенциальных дольщиков.

По мнению председателя Лиги кредитных брокеров Приморья Александра Ивашкина, хотя закон дает дольщику возможность отзывать вложенные средства, жестко штрафует застройщика за нелегальное привлечение средств или несоблюдение сроков, но он не спасет дольщика от главной опасности дня – от риска незавершения строительства.

«Если объект не достроен, а у застройщика денег нет, то 214-й закон никого не выручит. Чтобы уберечь дольщика от этой опасности, необходимо застраховать этот риск» - говорит Владимир Гриценко.- президент СК «Союз». - Если дольщик хочет застраховаться, для этого есть страховые компании, пусть они и страхуют от недостроя».

Александр Ивашкин также считает, что в круг дольщиков, пострадавших из-за финансовой несостоятельности застройщика, входят и инвесторы-дольщики, которые сознательно пошли на определенные риски, вкладывая свои деньги.

Тем не менее, часть дольщиков - это игроки, которые хотели заработать на разнице цены квартиры в начале и в конце строительства. Это их собственный выбор. И много людей проиграют в этом бизнесе. Застраховать их риски можно, но как их оценить? Снизить риски бесплатно невозможно, это стоит денег, порой немалых», - уверен Ивашкин. Хотя для страховых компаний этот сектор рынка – страхование «строительных» рисков, в нынешних условиях может оказаться если не золотым дном, то вполне неплохим способом зарабатывания денег даже в условиях кризиса. Тем более, что от высоковероятных потерь защищает опять же перестраховочный бизнес.

«Прежде чем заключать договор гражданина с застройщиком необходимо провести тщательную юридическую экспертизу проекта договора. Именно с этой целью мы открыли недавно общественную юридическую приемную» для граждан, собирающихся стать дольщиками - говорит председатель исполкома ПРО СЗВР Евгений Децик.

В ходе дискуссии на круглом столе участники единодушно отметили, что ситуация по долевому строительству в городе нормальная. Есть отдельные проблемные застройщики на которых негативно сказался финансовый кризис, но нельзя говорить о том, что на рынке присутствуют (и уж тем более, преобладают) мошенники, заинтересованные исключительно в обмане доверившихся им дольщиков.



