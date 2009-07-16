Сотрудники дома-интерната для ветеранов в Приморье осуждены за мошенничество

ВЛАДИВОСТОК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Приговором Советского районного суда города Владивостока группа бывших работников государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Седанкинский дом-интернат для ветеранов» была признана виновной в мошенничестве.



Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Приморского края Ирина Номоконова, в ходе судебного разбирательства установлено, что директор дома-интерната Юрий Синькевич создал организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение квартир и имущества, принадлежащего ветеранам, поступившим в Седанкинский дом-интернат.

В состав преступной группы он вовлек своего заместителя по надомному обслуживанию Валентину Шапошникову, социального работника Константина Игнатенко, а также подчиненных ему сотрудников - Надежду Стецко, Людмилу Кихтан, Виктора Свиягина и Елену Газинскую, которые, зная о цели создания преступной группы, добровольно входили в ее состав.



Директор интерната разработал схему незаконного отчуждения имущества одиноких престарелых граждан. Вместе со своим заместителем они создали сеть из сотрудников интерната, которые подыскивали одиноких инвалидов, ветеранов и пенсионеров и склоняли их к передаче принадлежащих им объектов недвижимости в пользу работников интерната для внеочередного поселения их в интернат, умышленно вводя их в заблуждение относительно условий поступления в интернат.

Для придания преступным действиям видимости гражданско-правовых сделок Синькевич поручил юристу разработать проект договора о приеме граждан в дом-интернат на платной основе с добровольным пожертвованием своего имущества. Кроме того, директор интерната, не получив согласия местных органов управления социальным обслуживанием населения на оформление престарелыми лицами сделок по отчуждению недвижимого имущества, заключал сам и поручал заместителю заключать такие договоры с введенными в заблуждение потерпевшими, передавшими право на принадлежащее им жилье дому-интернату.

Затем эти квартиры в нарушение закона на основании договора дарения и фиктивного договора купли-продажи были переданы работникам дома-интерната, входящим в преступную группу, а в дальнейшем проданы третьим лицам.

Юрию Синькевичу предъявлено обвинение по семи эпизодам хищения, Валентине Шапошниковой – по пяти эпизодам, Константину Игнатенко – по двум, остальным соучастникам – по одному эпизоду.

Суд приговорил Юрия Синькевича к семи годам лишения свободы с лишением права исполнять обязанности должностного лица в государственных и муниципальных учреждениях сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Валентину Шапошникову и Константина Игнатенко - к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, после оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда.

Нину Стецко, Виктора Свиягина, Людмилу Кихтан, Елену Газинскую – к пяти годам лишения свободы каждого условно с испытательным сроком в три года.

Поскольку Константин Игнатенко на оглашение приговора не явился, он будет объявлен в розыск.