Традиционная выставка цветов пройдет в Хабаровске 21 августа

ХАБАРОВСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Участников и гостей традиционной для Хабаровска городской выставки цветов в этом году будут встречать веселые клоуны. А в самом городском парке, где, как обычно, развернется выставка, на концертных площадках выступят творческие коллективы, работники торговли предложат прохладительные напитки, выпечку и бутерброды, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии. Ведь выставка продлится до самого вечера, а чтобы обойти ее и внимательно рассмотреть все экспозиции, потребуется не один час.

«И всем должно быть на этом празднике творчества комфортно», - говорили на последнем заседании городского оргкомитета по проведению выставки. Но главное – раскрыть и максимально показать творческий потенциал горожан, дать им возможность проявить себя. Напомним, что выставка цветов, садово-огородной продукции и декоративно-прикладного творчества состоится 21 августа, и к участию к ней приглашены как коллективы, так и все хабаровчане, готовые порадовать земляков своим творчеством и плодами труда на шести сотках.

Во всех округах города уже начали принимать заявки на участие в выставке. Так, в Северном уверены, что не меньше 50 предприятий, организаций и учреждений примут участие в этом творческом соревновании. «Сказка Северного округа» - под таким девизом оформят свою экспозицию. Деталей не раскрывают, чтобы не испортить сюрприза. Но в общую композицию впишется и год молодежи, и творчество народов Приамурья, и «Славянский базар», который удачно опробовали в мае, когда отмечали день славянской письменности и культуры. Так что российская ромашка и украинский барвинок в букетах будут присутствовать обязательно. Заявку на участие уже сделали такие постоянные участники как Тихоокеанский государственный университет, Дворец творчества детей и молодежи, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. А центр детского творчества «Радуга талантов» не только покажет свое мастерство. Его специалисты – художники, дизайнеры – помогут разработать и осуществить задуманную идею.

45 заявок получили на сегодня в Железнодорожном округе – 15 от коллективов и 30 - личных, - но намерены собрать не меньше 70. Первыми откликнулись дорожно-клиническая больница, «Планета детского творчества «Апельсин», хабаровское отделение железной дороги, ООО «Центр бумажного творчества». Кстати, центр не только покажет свои работы, но и даст мастер-класс. В этом году район задумал создать романтичную композицию под названием «Летний сон». Идей много, но тоже пока все держат в секрете.

А Южный округ нынче отразит в экспозиции все, чем известен их район, его достопримечательности, такие, как, например, цирк. А как это все исполнят, тоже пока не раскрывают. Отметили только, что акцент сделают не на цветах, а на декоративно-прикладном творчестве. Жительница района Тамара Магдалина, например, готова не только показать, какие украшения и сувениры из газет и обложек журналов делали в середине 50-х – 60-х годов прошлого века, когда даже простенькой бижутерии в продаже не было. Кстати, эти украшения и сегодня пользуются спросом.

На декоративно-прикладное творчество сделают упор и в Центральном округе, а рукодельницы из дома ветеранов уже приготовили сюрпризы. Погода вызывает сегодня много вопросов по поводу урожая. Но празднику «Городские цветы-2009» в любом случае быть. И если из-за непрекращающегося дождя букеты будут не такими яркими, как обычно, атмосферу создадут профессиональные флористы – в выставке, вне конкурса, будут участвовать цветочные салоны, которые и свои композиции представят, и проведут мастер-класс по составлению букетов. А работники общепита покажут, какие букеты, композиции и даже скульптуры можно сделать из овощей. Эти их работы пользуются неизменным успехом. На выставке будет развернута торговля садово-огородным инвентарем, посадочным материалом, готовы дать консультации специалисты ландшафтного дизайна.

