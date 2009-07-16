Во Владивостоке стипендии заменят премиями?

ВЛАДИВОСТОК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Депутаты думы города Владивостока в первом чтении приняли проект муниципального правового акта «Об утверждении Положения о порядке присуждения премии молодежи города Владивостока».



Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в информационном отделе думы Владивостока, ранее администрацией города стипендии назначались на основании положения о стипендии студентам высших и средних специальных учебных заведений, учащимся образовательных учреждений начального профессионального образования.

Представление кандидатуры на назначение премии осуществляется органом самоуправления образовательного учреждения из числа студентов и учащихся, принимающих активное участие в общественной, научной, творческой жизни города, обучающихся на очной форме и имеющих средний балл успеваемости не ниже «4».

В бюджете Владивостокского городского округа на 2009 года предусмотрено четыре миллиона рублей на выплату премий, которые будут вручаться два раза в год. За один семестр, или пять месяцев, удостоенный премии учащийся получит после вычета подоходного налога 8 тысяч 700 рублей.

Как подчеркнула председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Талабаева, замена стипендий премиями повысит статус награды, и будет служить стимулом для инициативных молодых людей.