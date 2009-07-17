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Posted 16 июля 2009, 23:55

Published 16 июля 2009, 23:55

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

703 миллиона рублей должны банкам камчатские предприятия

16 июля 2009, 23:55
Основную массу должников составляют люди, взявшие потребительские кредиты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 703 миллиона рублей должны банкам камчатские предприятия. Долги физических лиц составляют чуть больше ста миллионов, сообщила глава регионального управления "Банка России" Альбина Конжеровская.
Она отметила, что за последние полгода процент просроченной задолженности по кредитам вырос, но незначительно. По словам Конжеровской, простые камчатцы ответственно подходят к погашению долгов перед банками, основную массу должников составляют люди, взявшие потребительские кредиты, — сообщает «Радио СВ».

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Экономика
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