Инвесторы из Суйфэньхэ хотят построить во Владивостоке первую пятизвездочную гостиницу

ВЛАДИВОСТОК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Глава города Владивостока Игорь Пушкарёв провел рабочую встречу с делегацией Суйфэньхэ во главе с первым секретарем горкома КПК этого города Э Чжунци. Во встрече также участвовали заместитель главы администрации Владивостока Александр Зубрицкий, начальник управления международных отношений и туризма Вячеслав Кушнарёв, советник главы города Владимир Захаров. Китайскую сторону представляли вице-мэр Суйфэньхэ Ван Кайсюань, а также сотрудники департамента коммерции провинции Хэйлунцзян, Хэйлунцзянской корпорации по технико-экономическому сотрудничеству и Хэйлунцзянского отделения Банка развития КНР.

Основным вопросом для обсуждения стало предложение китайских инвесторов по возведению во Владивостоке первой пятизвездочной гостиницы, отвечающей всем современным требованиям комфорта и безопасности. Этот проект, отметили участники встречи, является весьма перспективным в рамках подготовки столицы Приморья к саммиту АТЭС-2012, а также выполнения Федерального закона «О развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Принято решение организовать рабочую группу для выбора места будущей гостиницы, разработки ее проекта и подготовки пакета соответствующих документов.

