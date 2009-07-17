На Камчатке коммунальные предприятия - лидеры по невыплате зарплаты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Более 53 миллионов рублей долгов по зарплате взыскали камчатские приставы за последние полгода. Лидеры по невыплате зарплаты — коммунальные предприятия Камчатки.

Они задолжали своим работникам почти 14 миллионов рублей. В бюджетных организациях эта цифра приближается к миллиону. В то же время за последние три года количество исков о взыскании зарплаты снизилось до одного процента. В этом году работодатели выплатили камчатцам более 20 миллионов рублей, сообщает «Радио СВ».

