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Posted 17 июля 2009, 00:00

Published 17 июля 2009, 00:00

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

На Камчатке коммунальные предприятия - лидеры по невыплате зарплаты

17 июля 2009, 00:00
Более 53 миллионов рублей долгов по зарплате взыскали судебные приставы за последние полгода

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Более 53 миллионов рублей долгов по зарплате взыскали камчатские приставы за последние полгода. Лидеры по невыплате зарплаты — коммунальные предприятия Камчатки.
Они задолжали своим работникам почти 14 миллионов рублей. В бюджетных организациях эта цифра приближается к миллиону. В то же время за последние три года количество исков о взыскании зарплаты снизилось до одного процента. В этом году работодатели выплатили камчатцам более 20 миллионов рублей, сообщает «Радио СВ».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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