На Сахалине стартует турнир любительских команд по стритболу

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Завтра, в субботу,в городском парке культуры и отдыха стартует первый розыгрыш турнира любительских команд по уличному баскетболу "Берлога". Соревнования будут проводиться в двух возрастных группах: младшей (до 16 лет) и старшей (свыше 16 лет).

Как рассказал организатор проекта, руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Андрей Хапочкин, "Берлога" объединит всех любителей уличного баскетбола. Предварительно подали заявки уже более 10 команд.

Организаторы разделили соревнования на туры, победитель которых будет определяться каждую неделю. В соответствии с занятым местом команды получат очки в общем зачете. По итогам 20 туров и определится лучшая команда областного центра по стритболу.

По положению каждый коллектив состоит из четырех человек – трое полевых и один запасной. В течение сезона можно дозаявлять лишь одного игрока. В случае, если в команду войдет большее количество новичков, она будет признана новой. И в общем зачете ей придется набирать очки с нуля.

Судейская коллегия состоится в 11 часов субботу, 18 июля, на теннисных кортах городского парка культуры и отдыха им. Гагарина. Расписание и систему проведения первого этапа организаторы определят после заявочной компании. Игрокам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.





