Губернатор Приморсокго края отстранил от должности главу сельского поселения

ВЛАДИВОСТОК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Распоряжением Губернатора Приморского края Сергея Дарькина отрешена от должности главы Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края Елена Кисленок. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

В соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ответственность должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования.

По закону, правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования издает высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (губернатор Приморского края) на основании решения суда.

Решением Партизанского районного суда, вступившим в законную силу 16 марта 2009 года, установлен факт длительного неисполнения главой поселения Кисленок Е.И. решения Партизанского районного суда от 21.07.2008 о признании отдельных положений Устава Новолитовского сельского поселения противоречащими действующему законодательству. Устав сельского поселения не был приведён в соответствие с действующим законодательством, что приводит к нарушению прав, свобод и законных интересов жителей Новолитовского сельского поселения.



