Прогнозы о богатой лососевой путине в Сахалинской области оправдываются

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Вице-губернатор Сергей Карепкин сегодня провел заседание комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Сахалинской области. На комиссии были определены места постановки орудий лова и рыбоучетных заграждений в промысловых районах Сахалинской области. Кроме того, участники заседания обсудили вопросы организации любительского и спортивного рыболовства в ходе лососевой путины.

В настоящее время в Сахалинской области добыто около 8 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Из этого количества - примерно половина в Макаровском районе, около 3 тыс. тонн – в Поронайском муниципальном образовании. Замыкает тройку лидеров по объемам добычи рыбы среди муниципалитетов Долинский район. В Охинском муниципальном образовании идет активный промысел летней кеты.

Фактический вылов тихоокеанских лососей в заливе Терпения сейчас вдвое превышает прогнозные показатели. Схожая положительная динамика в подходах рыбы сохранится и далее. По оценкам сотрудников СахНИРО, высока вероятность того, что объемы подходов горбуши в заливе Терпения, а также на северо-востоке и юго-востоке Сахалина превысят прогнозные данные.

Как было отмечено, исследовательские работы сотрудников СахНИРО показали, что в тихоокеанской подзоне южно-курильской зоны наблюдаются плотные скопления горбуши, предположительно сахалино-курильского происхождения. Учтенная численность рыбы составляет около 600 млн. экземпляров с общей биомассой 700 тыс. тонн. Это в 1,5 – 1,7 раз больше показателей 2007 года. Всего в ходе лососевой путины планируется добыть около 200 тыс. тонн тихоокеанских лососей.









