Анонсы 20 июля

ВЛАДИВОСТОК. 20 июля в социально-реабилитационном центре «Парус Надежды» (ул. Иртышская, 8) пройдет круглый стол «Актуальные вопросы оказания защиты и помощи детям – жертвам торговли людьми». Начало в 14.00.

ВЛАДИВОСТОК. 20 июля «Сохраним побережье Японского моря чистым!» - с этим призывом обращаются воспитанники реабилитационного центра «Парус надежды». Акция «Чистый берег» пройдет в рамках Дня Японского моря.

ВЛАДИВОСТОК. 20 июля с 15.00 в Приёмной граждан администрации Приморского края будет вести приём вице-губернатор Приморского края по вопросам внешней политики, сельского и рыбного хозяйства Игорь Григорьевич Улейский. Запись на приём производится в день приёма с 9.00 до 11.00 в Приёмной граждан администрации Приморского края (ул. Светланская, 22, каб. 104) лично или по телефону 20-92-53.

ВЛАДИВОСТОК. 20 июля в 15.00 Приморская государственная картинная галерея организует пресс-конференцию с известным специалистом по ювелирному искусству Валентином Скурловым, Кавалером Ордена Карла Фаберже, экспертом Министерства культуры Российской Федерации и консультантом Русского отдела Аукционного дома «Кристи», членом редколлегий специализированных журналов «Антикварное обозрение» и «Русский ювелир».

ХАБАРОВСК. 20 июля Хабаровская теплосетевая компания проведет конкурс профессионального мастерства среди бригад тепловых сетей. Он будет проходить на базе СП «Хабаровские тепловые сети» на специально оборудованном тренировочном полигоне. Соревнования пройдут в пять этапов, включающих проверку теоретических знаний и практических навыков. Свои профессиональные навыки продемонстрируют диспетчеры, мастера сетевых районов, слесари тепловых сетей, электрогазосварщики.

ХАБАРОВСК. 20 июля министерство молодежной политики, спорта и туризма края проводит заседание организационного комитета по утверждению итогов спортивно-оздоровительных соревнований школьников края «Губернаторские состязания» за 2008/2009 учебный год.

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 20 июля в 11.00 начнутся «Веселые старты» среди клубов по месту жительства под девизом «Спорт против наркотиков». Место проведения: ДЮСШ лыжных видов спорта.





