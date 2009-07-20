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Posted 19 июля 2009, 23:13

Published 19 июля 2009, 23:13

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

Более 100 миллионов рублей федеральных средств направлено в родовспомогательные учреждения Приморья

19 июля 2009, 23:13
Средства выделяются регионам из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здоровье»

ВЛАДИВОСТОК. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 107,3 миллиона рублей поступили в Приморье по программе родовых сертификатов. Средства выделяются регионам из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здоровье».
Родовой сертификат, состоящий из нескольких талонов, полагается каждой беременной женщине по программе поддержки рождаемости, в рамках национального проекта «Здоровье». За первое полугодие 30 миллионов федеральных средств поступило в женские консультации, 62,4 миллиона – в родильные дома. Около 13,5 миллионов рублей направлены в детские поликлиники, где малыши наблюдаются до года.
Повышение качества медицинской помощи матери и ребенку – одно из важнейших направлений национального проекта «Здоровье». Средства от родовых сертификатов направляются на обновление материально–технической базы родовспомогательных учреждений. В женские консультации и родильные дома края закупается современное диагностическое оборудование, инструментарий, расходные материалы, а также медикаменты, в том числе витамины, микроэлементы и другие препараты, необходимые для лучшего развития малыша.
Часть средств поступает на оплату труда специалистов, работа которых помогает приморским женщинам рожать здоровых детей, сохранить детское здоровье в самый уязвимый, первый год жизни.
В прошлом году по программе родовых сертификатов в учреждения здравоохранения края поступило 210 миллионов рублей. По прогнозам специалистов, предполагаемое финансирование в этом году составит около 216 миллионов рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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