Хабаровский педагог Марина Лущик пригласила коллег в «Академию каникул»

ХАБАРОВСК. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Лучшим организатором школьного лета в Хабаровске назвали Марину Лущик, педагога из средней школы № 14. У нее – первое место по итогам городского конкурса педагогов-организаторов летнего отдыха детей, сообщила РИА «Восток-Медиа» сотрудник пресс-службы городской администрации Елена Соловьева.

На конкурсе Марина Александровна вместе со своими воспитанниками представляла новую программу «Академия каникул». В эту академию, где четыре факультета, ребята приходят с большим удовольствием. Природу родного края изучают на факультете природопользования. Его дети считают очень полезным. На факультете здоровья много занимаются спортом. На познавательном факультете – развивают логику, учатся правильно читать. А самой большой популярностью пользуется в этой необычной «Академии» художественный факультет. Здесь рукодельничают, поют и танцуют. Программу 14-й школы участники конкурса «взяли на заметку». Впрочем, им всем было чему поучиться друг у друга. А это значит, достигнута главная задача, которую ставили перед собой организаторы конкурса – выявить и распространить интересный опыт летнего отдыха, найти новые идеи по его обновлению. Например, Зоя Билибина, педагог-организатор школы № 41, которая заняла на конкурсе второе место, показывала работу профильного отряда «Зеленый патруль», а Антонина Зенина из школы № 68, у которой третье место, убедила, что лучше всего детворе живется на «Острове сокровищ» - так называется ее программа. Здесь знакомятся с традициями и культурой народов России, «заочно» путешествуют по древним городам. Сокровища – это творчество и познание, доброта и дружба. Кстати, все три призера конкурса захватили первенство с самого начала, представляя свои программы.

«Интересные программы были представлены уже на районном этапе состязаний, - говорит главный специалист Центра развития образования Эвелина Дулина. - В каждой – своя изюминка. И выбрать участников городского тура было достаточно сложно». В числе лидеров районных соревнований оказались и те, кто только начинает работать с детьми, как Зоя Билибина, педагогический стаж которой всего полгода, так и педагоги с большим опытом: Татьяна Голубева, представлявшая гимназию № 4, работает в школе 20 лет. Организаторы также отметили широкое использование участниками соревнований новых технологий при представлении программ – от компьютерной графики до собственных мультипликационных фильмов. Все новые программы, разработки спортивных и народных праздников планируется собрать в методический сборник, чтобы все педагоги города смогли увидеть эти интересные мероприятия.



