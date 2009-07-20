Хираи СИНДЗИ, губернатор японской префектуры Тоттори

- Появившаяся между нашими регионами новая паромная линия создает большие возможности. Мы сообща должны развивать эти связи через море. До сих пор между нами стояла своеобразная стена, но появилась дорога через море и теперь мы можем не только крепко пожать друг другу руки, но и двигаться вместе дальше. Те арбузы, которые отправлены из префектуры Тоттори во Владивосток, всего лишь первый шаг на пути развития отношений. Именно благодаря новой паромной линии поток пассажиров и товаров будет увеличиваться и крепчать. Теперь Владивосток и Тоттори приобретают новый статус в экономической, социальной, культурной областях. Префектура Тоттори славится своими природными богатствами и ресурсами. Здесь в больших объемах добываются разные сорта рыбы и морепродуктов. Раз есть море, значит, есть пляжи, хорошо развиты морские виды спорта. Большой популярностью среди приезжих пользуются онсены - горячие источники, обладающие целебными свойствами. Есть в префектуре и места где можно соприкоснуться с многовековой традицией и культурой – древние храмы, монастыри, молельни. 24 июля в Монголии в ходе XIV Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, я буду встречаться с приморским губернатором Сергеем Дарькиным. На этой встрече мы обсудим дальнейшие перспективы развития и сотрудничества Приморского края и префектуры Тоттори.

- Новая паромная линия имеет для нас очень большое значение. С ее помощью мы намереваемся продвигать продукцию Тоттори на российский рынок. Кроме того, мы планируем расширить наш рынок за счет поступления товаров из Приморья. В нашей префектуре развиты производство компьютеров, электронных дисплеев, сельхозпродукции, добыча рыбы и морепродуктов. Те арбузы, которые отправили во Владивосток, стали первой «ласточкой» в развитии экономических отношений наших регионов. Далее в наших планах не только наладить в Приморье поставку современного компьютерного и технологического оборудования, но и организовать ряд центров по техническому обслуживанию, консультационные центры….

- Сегодня саммиту АТЭС, который пройдет в 2012 году, уделяется большое внимание. И для Японии в этом свете Владивосток представляется очень важным во всех отношениях районом. Этому приморскому городу суждено стать связующим звеном между Европой и Азией. С появлением новой паромной линии появилась возможность доставки строительных материалов не только из префектуры Тоттори, но из западных регионов Японии. Что касается инвестирования, то здесь можно говорить более предметно только в том случае, когда получим конкретную информацию. В связи с проведением саммита и развитием университета на острове Русский необходима сопутствующая инфраструктура (гостиницы, места для отдыха, занятий спортом, площадки для гольфа). В этом направлении мы готовы оказать соответствующее содействие. В 2008 году в префектуре Тоттори побывала делегация Приморской ассоциации гольфа и нашла наши поля для этой игры очень качественными и удобными. Со своей стороны мы также готовы оказать содействие в строительстве, в инвестировании технологических процессов. Мы приветствуем любые предложения и готовы к их рассмотрению.

- Не так давно Владивосток посещала японская делегация, в которую входили представители бизнеса и строительной отрасли. Подготовка к саммита АТЭС-2012 вызвала большой интерес. Новая паромная линия подняла политический, экономический и культурный престиж префектуры на более высокий уровень. Видит ли себя префектура Тоттори среди участников подготовки к саммиту, и в каком качестве: инвестиции, поставка технологического оборудования и строительной техники, активизация работы паромной линии и расширение транспортных сообщений?

- С началом работы нового круизного паромного сообщения префектура Тоттори делает ставку на расширение туристических маршрутов и увеличение туристического потока. Есть ли в планах префектуры создание сводного русскоязычного сайта для туристов из Приморья и России, в планы которых входят индивидуальные туры?

- У нас есть сайты о Тоттори, его природе, памятниках, местах отдыха и гостиницах. Но, к сожалению, эти сайты на японском языке. Согласен, что для русских гостей, кто интересуется Японией, но не знает языка – использование этих сайтов предоставляется проблемным. Те же сайты, на которых есть информация на русском языке, не достаточно полны и объективны. Для туристов или бизнесменов, чтобы поездка была плодотворной и запоминающейся, такой информации просто недостаточно. Сегодня мы активно обсуждаем эту тему. Необходимо чтобы в Интернете были страницы с подробной информацией о промышленных предприятиях, их специализации, работах бирж, рынков, гостиничных комплексах туристических маршрутах, ценовая политика, перечень услуг, контактная информация, советы для тех, кто хочет развивать свой бизнес или увлекается туризмом. Не откладывая в долгий ящик, я хотел бы услышать и мнение приморских журналистов на этот счет. Все идеи и предложения можно прислать в отдел развития международных связей департамента культуры и туризма префектуры на адрес электронной почты. В развитии туристических направлений нам существенную помощь оказывает приморская фирма «Фрегат-Аэро».

- Как вы смотрите на предложение о создании совместных изданий, на страницах которых можно было бы освещать жизнь Приморского края и префектуры Тоттори, уделять внимание не только главным политическим событиям, но и развитию культурных отношений, знакомству с историей и обычаями?

- Такое предложение мне кажется необычайно интересным и важным. Эта идея просто замечательна по своей сути. В настоящее время назрела необходимость обмена информацией. Я думаю и жителям Приморского края, и жителям префектуры Тоттори интересно, что происходит у соседей и друзей. Если говорить о реализации этого проекта с точки зрения работы администрации префектуры, СМИ – это мне кажется вполне реальным и исполнимым. Администрация префектуры со своей стороны готова оказывать помощь в предоставлении интересной, открытой и объективной информации о тех или иных событиях, происходящих на ее территории.

- Как администрация префектуры Тоттори поддерживает экспортные отрасли?

- Для поддержки экспортных отраслей у нас существует ряд конкретных мер. Для представителей деловых кругов префектуры мы предоставляем информацию о развитии экономики и бизнеса во Владивостоке, Приморье и России. Аналогичную информацию о Японии и префектуре мы представляем российской стороне. Еще у нас активно работают Совет содействия экономического развития региона Японского моря, группы для исследований состояния рынка. Компаниям, которые планируют впервые отправлять свою продукцию за рубеж, администрация префектуры будет оказывать помощь и содействие. Сейчас из-за кризиса в мире сложная экономическая обстановка, но меры поддержки позволят бизнесу преодолеть эти трудности

- Японцы – большие путешественники. Их можно встретить в любом уголке мира, и только во Владивостоке жители страны восходящего солнца – редкие гости. Как Вы считаете, новая паромная линия сможет активизировать туризм в Приморье среди Ваших земляков, повысится ли у них интерес к Владивостоку?