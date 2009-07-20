Макушка лета пройдена, дождям в Приморье конца не видно

ВЛАДИВОСТОК. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Cегодня, 20 июля, погодные условия в Приморье определяются малоградиентным полем пониженного давления. В крае местами небольшой дождь.

Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20...+27°C, на побережье +14...+19°C, сообщает сайт «Примпогода».

Во Владивостоке облачно, морось, вечером переходящая в дождь, местами туман. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19°C, температура воды в Амурском заливе +18°C. Уровень радиации 13 мкр/час.

В Уссурийске переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24...+26°C.

В Находке облачно, временами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

По прогнозам синоптиков, наступившая рабочая неделя на солнечные дни будет не щедрой.



