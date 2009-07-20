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Posted 20 июля 2009, 03:16

Published 20 июля 2009, 03:16

Modified 17 сентября 2022, 13:59

Updated 17 сентября 2022, 13:59

Рубль к концу года ослабнет на 16%

20 июля 2009, 03:16
Отказаться от поддержки курса рубля днем ранее призвали финансовые власти и эксперты Организации экономического сотрудничества и развития

МОСКВА. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Ослабление рубля к концу года на 16% от внешних уровней прогнозирует «Альфа банк».
Как сообщает агентство Bloomberg, по словам главного экономиста банка Наталии Орловой, «можно поддерживать рубль в условиях растущей экономики, но когда она падает на 10%, делать это слишком накладно и нецелесообразно».
Отказаться от поддержки курса рубля днем ранее призвали финансовые власти и эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, добавляет радиостанция «Эхо Москвы».

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Россия
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