Рубль к концу года ослабнет на 16%

Posted 20 июля 2009, 03:16
Published 20 июля 2009, 03:16
Modified 17 сентября 2022, 13:59
Updated 17 сентября 2022, 13:59
МОСКВА. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Ослабление рубля к концу года на 16% от внешних уровней прогнозирует «Альфа банк».
Как сообщает агентство Bloomberg, по словам главного экономиста банка Наталии Орловой, «можно поддерживать рубль в условиях растущей экономики, но когда она падает на 10%, делать это слишком накладно и нецелесообразно».
Отказаться от поддержки курса рубля днем ранее призвали финансовые власти и эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, добавляет радиостанция «Эхо Москвы».