Рубль к концу года ослабнет на 16%

МОСКВА. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Ослабление рубля к концу года на 16% от внешних уровней прогнозирует «Альфа банк».

Как сообщает агентство Bloomberg, по словам главного экономиста банка Наталии Орловой, «можно поддерживать рубль в условиях растущей экономики, но когда она падает на 10%, делать это слишком накладно и нецелесообразно».

Отказаться от поддержки курса рубля днем ранее призвали финансовые власти и эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, добавляет радиостанция «Эхо Москвы».