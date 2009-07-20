Завершился конкурс агитационного плаката, призывающего хабаровчан сдавать бутылки в пункты приема стеклотары

ХАБАРОВСК. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Завершился конкурс агитационного плаката, призывающего россиян сдавать бутылки в пункты приема стеклотары, который проходил в Хабаровском крае. Организаторами выступили пивоваренная компания «Балтика» и Дальневосточный государственный гуманитарный университет. Главная задача участников – создать запоминающийся и убедительный плакат, объясняющий причины, по которым важно не выбрасывать стеклянную тару, а сдавать её в точки приема, сообщили РИА «Восток-Медиа в отделе по связям с общественностью ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».



Подведение итогов состоялось 14 июля. В конкурсную комиссию вошли представители управления охраны окружающей среды министерства природных ресурсов края, представители отдела экологического контроля управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю, представители Дальневосточного государственного гуманитарного университета и компании «Балтика», дизайн-студии рекламной группы «Оникс – SJ».



Первое место в конкурсе завоевал хабаровчанин Евгений Семиряков, второе - Ирина Клещевич, «бронзовым призером» стала Юлия Тарасова. Лучшие работы представлены на выставке кафедры изобразительного искусства Дальневосточного государственного гуманитарного университета.



ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» — крупнейший производитель товаров народного потребления России, с 1996 года лидер российского рынка пива. Бренд «Балтика» занимает первое место по продажам в Европе. Компании принадлежат заводы в 10 городах России, 1 завод в Азербайджане, широкий портфель брендов.











