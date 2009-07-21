Боевые корабли Тихоокеанского флота появились на открытках

ВЛАДИВОСТОК. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Специальный комплект открыток с изображением боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) выпущен в канун празднования дня Военно-Морского флота (ВМФ). Серия состоит из 12 открыток, сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе информации и общественных связей ТОФ.

На открытках серии «Боевые корабли Тихоокеанского флота» изображены подводные лодки, и надводные корабли различных классов. В выпуске открыток использованы фотографии флотских офицеров Виталия Анькова, Николая Литковца, Михаила Сажаева.

Комплект карточек будет полезен для тех, кто интересуется сегодняшней жизнью флота.