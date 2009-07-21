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Posted 20 июля 2009, 21:38

Published 20 июля 2009, 21:38

Modified 17 сентября 2022, 13:59

Updated 17 сентября 2022, 13:59

Боевые корабли Тихоокеанского флота появились на открытках

20 июля 2009, 21:38
Специальная серия открыток издана к празднованию дня Военно-Морского флота

ВЛАДИВОСТОК. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Специальный комплект открыток с изображением боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) выпущен в канун празднования дня Военно-Морского флота (ВМФ). Серия состоит из 12 открыток, сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе информации и общественных связей ТОФ.
На открытках серии «Боевые корабли Тихоокеанского флота» изображены подводные лодки, и надводные корабли различных классов. В выпуске открыток использованы фотографии флотских офицеров Виталия Анькова, Николая Литковца, Михаила Сажаева.
Комплект карточек будет полезен для тех, кто интересуется сегодняшней жизнью флота.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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