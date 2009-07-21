Дети все чаще становятся жертвами торговли людьми

ВЛАДИВОСТОК. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Чаще всего дети воспринимаются, как цветы жизни. Их любят, холят, лелеют, потакают капризам. С ними родители связывают свои тщеславные мечты, далеко идущие планы. Правда, в ряде случаев любовь взрослых имеет криминальную окраску, а их планы и мечты чаще всего пронизаны похотью. Все чаще в прессе мелькают сообщения об изнасилованиях малолетних родственниками, детей на произвол судьбы выкидывают собственные матери, близкие люди продают юных девочек и мальчиков на потеху взрослым извращенцам.







И получается так, что дети, при всей законодательной мощи, получив и физическую, и душевную травму, чаще всего остаются в этих историях жертвами. Ситуация нынче такова, что не замечать этого уже просто невозможно. И поэтому в Приморье стартует программа «Дети – жертвы торговли людьми: выявление, идентификация, реабилитация». По данным пресс-службы УВД по Приморскому краю, на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних состоит 4 926 несовершеннолетних. Только в 2009 году в крае в органы внутренних дел поступило 1176 заявлений о самовольном уходе подростков, 1109 детей были найдены. По 67 несовершеннолетним розыскные мероприятия продолжаются. Кроме того, только в первом полугодии приморской милицией было выявлено 588 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе тяжких и особо тяжких – 140 преступлений, покушений на изнасилование и случаев изнасилования – 7.







Не менее утешительна и статистика, предоставленная Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю. В 2008 году в производстве следователей следственных подразделений следственного управления по Приморскому краю находилось 80 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. 17 преступлений связаны с убийством, 1 связано с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, 20 изнасилований и 28 насильственных действий сексуального характера.







Подобная ситуация не только в Приморье. В России почти полтора миллиона детей находится без попечительства и опеки, 30 тысяч - в розыске, причем ежегодно 6 тысяч уходят на улицу. Кого-то удается найти и вернуть, а кто-то так и исчез в никуда. Российскими правоохранительными органами за последние годы пресечена преступная деятельность 190 каналов, специализирующихся на торговле детьми. Подобная статистика может повергнуть в состояние любого нормального человека. Может поэтому и назрела тема защиты детей, которую нынче обсуждают от Калининграда до Владивостока. Вчера в краевой столице на базе социально-реабилитационного центра «Парус Надежды» состоялся «круглый стол» на тему: «Актуальные вопросы оказания защиты и помощи детям – жертвам торговли людьми».







Организаторами «круглого стола» выступили исполняющий директор независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» Мария Мохова (Москва) и директор «Дальневосточного центра развития гражданских инициатив и социального партнерства» Светлана Баженова (Владивосток).







По убеждению М. Моховой, даже если у ребенка был негативный опыт в прошлом, он все равно имеет право на счастливое детство. Ребенок должен чувствовать защиту и любовь. Если этого нет, то подросток не может стать полноценным человеком, а посему часто пытается недостающее компенсировать из других источников. И нередки случаи, когда этим пользуются представители криминального мира.







- Необходимы программы, которые бы применялись среди сотрудников МВД, медиков, педагогов. Желание поймать преступника и наказать его вполне понятно, но в ходе следствия, допросов, судебных слушаний ребенку наносится еще большая травма. Желание и просьбы родителей тоже вполне обоснованы, но спустя десятилетия, когда ребенок становится взрослым, этот загнанный в глубину души ужас дает о себе знать. И сейчас по Европе покатилась волна заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении насильников. Взрослые люди, подвергшиеся истязаниям и насилию в далеком детстве, теперь пытаются восстановить справедливость и реабилитировать себя. Аналогичное явление через некоторое время ожидает и Россию, - отметила М. Мохова.







По мнению Николая Шугая, сотрудника аппарата Уполномоченного по правам человека в Приморском крае, недавняя попытка ввести в пединституте курс «Права ребенка» натолкнулась на непонимание. Хотя тема очень актуальная. Исходя из современной действительности и приведенной статистики учителей, социальных работников, инспекторов по делам несовершеннолетних, врачей-педиаторов надобно со студенческой скамьи готовить не только к работе с детьми, но и их защите. С медиков спрашивают эпидемиологическую обстановку и графики прививок, с учителей - наполняемость классного журнала и сдачу ЕГЭ, со стражей порядка – раскрываемость, у телевидения свои приоритеты. А что до защиты детей как таковой – то никому нет дела. В школе нет психологов, социальных работников. И очень часто родители предпочитают умолчать о том или ином ЧП, чем «выносить сор из избы». А ярлык неполноценности и вины потом всю жизнь висит над этим ребенком.







Стоит заметить, что программа «Дети – жертвы торговли людьми: выявление, идентификация, реабилитация» осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза и направлена на привлечение внимания общественности к проблеме защиты прав несовершеннолетних. Программа рассчитана на три года. В ходе ее реализации пройдут круглые столы, обучающие семинары, тренинги для специалистов. Предусмотрен выпуск тематической печатной продукции для информирования населения по проблеме. Также данная программа будет действовать в Москве и Перми. В Приморье партнером проекта Евросоюза выступает «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства». По данным мониторинга госдепартамента США Россия с 2004 года занимает 2-е место по работорговле. Такие государства как Афганистан, Бирма и Ливан проигрывают нашей стране в размахе бизнеса на «живом товаре» по всем трем позициям: покупке, продаже и транзите. Дети и подростки – самые незащищенные в этой страшной «охоте».







Вот лишь несколько кратких выписок из протоколов следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю.



- Ноябрь, во Владивостоке 25 – летнему ранее судимому гражданину предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 7 – летнего мальчика.



- Февраль, некий гражданин совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11 – летней падчерицы. Подозреваемый взят под стражу. Уголовное дело рассматривается в суде.



- Апрель, в селе Лазо ушла из дома и не вернулась 4- летняя девочка. Женщина-опекун в воспитательных целях избила девочку до смерти. Следствие продолжается.



- Апрель, трое подростков 14, 15, 16 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 6 – летней девочки. Следствие продолжается.



- Май, возобновлено дело 10-летней давности, когда в селе на территории Михайловского района неизвестный мужчина надругался над 11 – летней девочкой. Насильник задержан спустя 10 лет.







Даже эти короткие данные доказывают факт необходимости консолидации сил гражданского общества, расширения взаимодействия структур, вовлеченных в процесс выявления реабилитации и реинтеграции детей, жертв торговли людьми и пострадавших от насилия.







И С. Баженова, и М. Мохова уверены, что программы, какими бы они не были хорошими и полезными, работают только до тех пор, пока существует финансирование. Ситуация усугубляется тем, что в мире имеет место кризис самой системы защиты прав детей, в ряде государств – отсутствие политической воли для защиты прав несовершеннолетних. Но если к защите детства проявят интерес правительство, законодательные органы, министерства, представители бизнеса (прим: речь идет о социальной ответственности бизнеса), то только в этом случае можно будет бороться с детским насилием, с проявлением детской работорговли, с улучшением правовой базы.



