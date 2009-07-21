На Камчатке, в Кроноцком государственном заповеднике, вёлся промышленный лов рыбы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На Камчатке, в морской акватории Кроноцкого государственного заповедника, обнаружен промысловый ставной невод. В ходе разбирательства установлено, что промышленный лов вёлся рыболовецкой бригадой камчатского ООО "Тертей". В заповеднике рыбаки добыли 11 тонн лосося. Ущерб государству, причинённый действиями рыбаков-нелегалов составил более 10 миллионов рублей.

Государственная инспекция Кроноцкого заповедника совместно с Управлением милиции по борьбе с правонарушениями в сфере оборота водных биоресурсов УВД по Камчатскому краю задержала рыбаков, промышлявших лососем в морской акватории заповедника.

Постановка невода в заповеднике, вылов и транспортировка биоресурсов производились на судне типа МРС-80, принадлежащем ООО Рыболовецкая артель "Народы Севера" и находящимся в аренде у ООО "Тертей".

Улов сдавался на близлежащий рыбоперерабатывающий завод на реке Жупанова. Незаконный улов составил 11 тонн 49 кг рыбы лососёвых пород. Из них более 10 тонн — это горбуша. В улове также имеется чавыча, кета и нерка.

«Это самое масштабное нарушение природоохранного законодательства, зарегистрированное в морской акватории Кроноцкого заповедника, — говорит Тихон Шпиленок, и.о. директора Кроноцкого заповедника, — поражает уверенность, с которой рыбаки вели промышленный лов в границах заповедника».

УВД Камчатского края возбудило уголовное дело в отношении бригадира рыболовецкой бригады ООО "Тертей" по статье 256 части 3 Уголовного Кодекса РФ: "Незаконная добыча водных животных и растений".

Государственной инспекцией Кроноцкого заповедника в отношении юридического лица ООО "Тертей" возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 8.39 КоАП РФ.

В ходе разбирательства также выяснено, что судно типа МРС-80 зарегистрировано в ФГУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" как маломерное судно (к этой категории относятся моторные лодки, катера, гребные лодки, байдарки).Ведётся проверка.

