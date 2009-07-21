Пенсионный Фонд приглашает посетить мобильный консультационный пункт во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю открывает мобильный консультационный пункт в рамках первой краевой специализированной выставки финансовых и банковских продуктов «Финансовый Супермаркет – 2009г.», которая состоится 23 – 24 июля 2009г. в здании администрации Приморского края.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, посетив мобильный консультационный пункт, можно будет получить консультацию по всем направлениям деятельности Пенсионного фонда, в частности, по вопросам, касающимся получения государственного сертификата на распоряжение средствами материнского капитала, участия в формировании вместе с государством добровольных пенсионных накоплений, инвестирования, наследования средств накопительной части будущей пенсии, а также о мерах, принимаемых государством по повышению пенсионного обеспечения старшего населения страны.

Посетителям выставки также будут продемонстрированы преимущества передачи информации в ПФР страхователями (работодателями) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, возможность узнать состояние индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Для участников выставки приготовлен пакет информационного материала.

Кроме того, на выставке 24 июля 2009г. в 11 час.30 мин. начнется информационный семинар на тему: «Новое в пенсионном законодательстве», который проведет заместитель управляющего Отделением Р.В. Харисова.

